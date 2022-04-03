Харчишин впервые показал разрушенный дом, где жили его дети. Музыкант просит помочь ВСУ

К счастью, в доме под Гостомелем никого не было в момент бомбежки.

Валерий говорит, что сейчас его старший сын на фронте, защищает Украину на севере. А младшие дети вместе с их матерью за границей.

В рядах ВСУ также и брат Харчишина. Именно это и стало целью обращения музыканта.

"Не секрет, что для усиления позиций на северном фронте формируются новые подразделения ВСУ. Один из них, в который вступил мой брат, нуждается в помощи. Государство обеспечило оружием и одеждой. Кое-что я купил. Кое-что мы нашли бесплатно. Остальное нашли в Польше, но это следует приобрести. Общая стоимость - 27 тысяч евро", - написал музыкант.

Увидеть список необходимого и помочь воинам можно по ссылке здесь.

А вот так собственно выглядел дом музыканта до того, как в Украину пришли "освободители":

Сейчас он выглядит так:

Фото: facebook.com/valeriy.kharchyshyn