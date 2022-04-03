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Харчишин впервые показал разрушенный дом, где жили его дети. Музыкант просит помочь ВСУ

Коллаж РБК-Украина: Харчишин показал разрушенный дом под Гостомелем
Автор: Светлана Мащенко

Валерий Харчишин, лидер группы "Друга ріка", впервые показал, на что враг превратил уютный дом, который он строил много лет, где выросли трое сыновей музыканта. Теперь от семейного дома осталась кучка пепла. Но музыкант хочет сказать главное - привлечь внимание этим фото, ведь украинским защитникам нужна помощь.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

К счастью, в доме под Гостомелем никого не было в момент бомбежки.

Валерий говорит, что сейчас его старший сын на фронте, защищает Украину на севере. А младшие дети вместе с их матерью за границей.

В рядах ВСУ также и брат Харчишина. Именно это и стало целью обращения музыканта.

"Не секрет, что для усиления позиций на северном фронте формируются новые подразделения ВСУ. Один из них, в который вступил мой брат, нуждается в помощи. Государство обеспечило оружием и одеждой. Кое-что я купил. Кое-что мы нашли бесплатно. Остальное нашли в Польше, но это следует приобрести. Общая стоимость - 27 тысяч евро", - написал музыкант.

Увидеть список необходимого и помочь воинам можно по ссылке здесь.

А вот так собственно выглядел дом музыканта до того, как в Украину пришли "освободители":

Сейчас он выглядит так:

Фото: facebook.com/valeriy.kharchyshyn

Ранее мы писали про все дома звезд, которые пострадали от вражеских снарядов.

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Валерий Харчишин