Харчишин вперше показав зруйнований дім, де жили його діти. Музикант просить допомогти ЗСУ

На щастя, в будинку під Гостомелем нікого не було в момент бомбардування.

Валерій каже, що зараз його старший син на фронті, захищає Україну на півночі. А менші діти разом з їхньою матір'ю за кордоном.

В лавах ЗСУ також і брат Харчишина. Саме це й стало метою звернення музиканта.

"Не секрет, що для посилення позицій на північному фронті формуються нові підрозділи ЗСУ. Один з них, до якого вступив мій брат, потребує допомоги. Держава забезпечила зброєю та одягом. Дещо я купив. Дещо ми знайшли безкоштовно. Решту знайшли у Польщі, але це слід придбати. Загальна вартість - 27 тисяч євро", - написав музикант.

Побачити список необхідного і допомогти воїнам можна за посиланням тут.

А ось так власне виглядав будинок музиканта до того, як до України прийшли "освободітєлі":

Зараз він виглядає так:

Фото: facebook.com/valeriy.kharchyshyn