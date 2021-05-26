Грозы и штормовой ветер: какие области зацепит неприятной погодой

Погода в Украине в среду, 26 мая, ожидается благоприятная в большинстве областей. Однако синоптики предупредили, что в нескольких городах возможны грозы и кратковременные дожди. Также по всей Украине ожидается усиление ветра, местами до штормовых значений.

В Украинском гидрометцентре рассказали , где в среду пройдут дожди, и ожидаются грозы.

На востоке осадки не прогнозируются, возможен сильный ветер с порывами. Ночью от +12 до +14 градусов, днем воздух прогреется до +24 +26 градусов.

В южной части без осадков, ожидается сильный штормовой ветер. Ночная температура воздуха составит +12 +14 градусов, днем в Одессе до +24 градусов, в Николаеве и Херсоне прогреется до +26 +27 градусов. В Крыму сухо, небольшая облачность, ночью +12 +14 градусов, днем +22 +24 градуса.

На севере страны синоптики прогнозируют грозу, дожди ожидаются днем и ночью. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +12 +14 градусов, днем ожидается от +22 до +24 градусов.

В западной части дождями зацепит Ивано-Франковск и Черновцы, ночью по всему региону возможен небольшой дождь, грозы - в Виннице и Житомире. Ожидается сильный ветер с порывами. Ночью +11 +13 градусов, днем от +19 до +23 градусов.

В центре осадки не прогнозируются, возможен сильный ветер. Ночью от +12 до +14 градусов, днем от +23 до +25 градусов.

В Киеве 26 мая синоптики прогнозируют грозу днем, ночью будет сухо. Температура воздуха в столице в ночное время составит +12 +14 градусов, днем от +20 до +22 градусов. Ветер юго-западный, порывистый.

Карта погоды в Украине на среду, 25 мая