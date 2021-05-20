Грозы с градом и шквалы: синоптик предупредила о непогоде в Украине

Погода в Украине в четверг, 20 мая, ожидается нестабильная, большую часть территории страны накроют осадки, и местами ожидаются ливни с грозами, а также шквалы и даже град.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко в своем Facebook .

Эксперт отметила, что температура воздуха останется довольно "комфортной": около +17... +23 градусов днем в среднем по стране, хотя в западных регионах будет свежее: приблизительно +14... +18 градусов.

Синоптик назвала области, где существенные осадки в четверг не прогнозируются: эта условная "дуга" вытянется от Волыни, через Житомирскую, Киевскую, Полтавскую, Днепропетровскую области, и до Запорожья и Крыма.

При этом всю остальную часть Украины, кроме указанных регионов, накроют кратковременные дожди, грозы, при которых возможны мощные порывы ветра и град.

В Киеве 20 мая дождь вероятен только в ночное время, а вот днем осадки не ожидаются. Столбики термометров покажут около +18 градусов.

Синоптик предупредила, что в пятницу в Украине снова будет доминировать дождливая погода, но уже в субботу ситуация улучшится.

Так, 22 мая может стать просто идеальным днем, рассказала эксперт. Практически везде в Украине будет без осадков, и температура воздуха в среднем будет колебаться около +19... +25 градусов.