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Грози з градом і шквали: синоптик попередила про негоду в Україні

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Четвер 20 травня 2021 06:35
Грози з градом і шквали: синоптик попередила про негоду в Україні Фото: погода в Україні погіршиться (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в четвер, 20 травня, очікується нестабільна, більшу частину території країни накриють опади, і місцями очікуються зливи з грозами, а також шквали та навіть град.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

Експерт зазначила, що температура повітря залишиться досить "комфортною": близько +17... +23 градусів вдень в середньому по країні, хоча в західних регіонах буде свіжіше: приблизно +14... +18 градусів.

Синоптик назвала області, де істотні опади в четвер не прогнозуються: ця умовна "дуга" витягнеться від Волині, через Житомирську, Київську, Полтавську, Дніпропетровську області, і до Запоріжжя та Криму.

При цьому всю іншу частину України, крім зазначених регіонів, накриють короткочасні дощі, грози, при яких можливі потужні пориви вітру і град.

У Києві 20 травня дощ вірогідний тільки в нічний час, а ось вдень опади не очікуються. Стовпчики термометрів покажуть близько +18 градусів.

Синоптик попередила, що в п'ятницю в Україні знову домінуватиме дощова погода, але вже в суботу ситуація покращиться.

Так, 22 травня може стати просто ідеальним днем, розповіла експерт. Практично скрізь в Україні буде без опадів, і температура повітря в середньому коливатиметься близько +19... +25 градусів.

Раніше повідомлялося, що згідно з прогнозом синоптиків, найближчим часом в Україні різко зміниться погода.

Нагадаємо, нещодавно ми писали також, як уберегти себе і своє майно під час сильної грози.

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