Во мне говорит злость: Анна Тринчер впервые рассказала о сложных отношениях

Анна призналась, что у нее есть болезненные темы, которые она вынуждена была переосмыслить. И это не только об отце, но и о парне, с которым девушка была в долгих отношениях.

"Я неоднократно возвращалась к теме отца и теме отношений, которые у меня были. У меня были непубличные отношения, про которые никто не знает и это были очень важные отношения", - призналась артистка.

Она добавила, что рассказать все подробности она пока не готова и нужно время, чтобы обработать то, что с ней произошло.

"Я готова буду об этом рассказать, когда проработаю эти моменты. Сейчас во мне говорит злость и несправедливость. У меня это вызывает слезы, я даже не смогу нормально говорить на эту тему – потому, что я буду, блин, плакать. Сейчас я руководствуюсь тем, что мне было очень больно, и я до сих пор с этой болью справляюсь", - объяснила Анна Тринчер.

Она призналась, что давно мечтает дать обширное интервью на эту тему.

Анна Тринчер впервые рассказала о токсичных отношениях