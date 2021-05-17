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У мені говорить злість: Анна Трінчер вперше розповіла про складні стосунки

Автор: Анна Шиканова

Кумир багатьох українських підлітків Анна Трінчер відверто розповіла про своє особисте життя і зізналася, що перебувала у відносинах з абьюзером.

Про це українська співачка повідомила в інтерв'ю для YouTube-каналу ТОР.

Анна зізналася, що у неї є болючі теми, які вона змушена була переосмислити. І це не тільки про батька, а й про хлопця, з яким дівчина була в довгих відносинах.

"Я неодноразово поверталася до теми батька і теми стосунків, які у мене були. У мене були непублічні стосунки, про які ніхто не знає і це були дуже важливі стосунки", - зізналася артистка.

Вона додала, що розповісти всі подробиці вона поки не готова і потрібен час, щоб обробити те, що з нею сталося.

"Я готова буду про це розповісти, коли пропрацюю ці моменти. Зараз в мені говорить злість і несправедливість. У мене це викликає сльози, я навіть не зможу нормально говорити на цю тему - тому, що я буду, блін, плакати. Зараз я керуюся тим, що мені було дуже боляче, і я досі з цим болем справляюся", - пояснила Анна Трінчер.

Вона зізналася, що давно мріє дати велике інтерв'ю на цю тему.

Анна Трінчер вперше розповіла про токсичні стосунки

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українська співачка показала "голлівудське" відео на пісню, яку створили володарі Греммі.

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