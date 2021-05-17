У мені говорить злість: Анна Трінчер вперше розповіла про складні стосунки

Анна зізналася, що у неї є болючі теми, які вона змушена була переосмислити. І це не тільки про батька, а й про хлопця, з яким дівчина була в довгих відносинах.

"Я неодноразово поверталася до теми батька і теми стосунків, які у мене були. У мене були непублічні стосунки, про які ніхто не знає і це були дуже важливі стосунки", - зізналася артистка.

Вона додала, що розповісти всі подробиці вона поки не готова і потрібен час, щоб обробити те, що з нею сталося.

"Я готова буду про це розповісти, коли пропрацюю ці моменти. Зараз в мені говорить злість і несправедливість. У мене це викликає сльози, я навіть не зможу нормально говорити на цю тему - тому, що я буду, блін, плакати. Зараз я керуюся тим, що мені було дуже боляче, і я досі з цим болем справляюся", - пояснила Анна Трінчер.

Вона зізналася, що давно мріє дати велике інтерв'ю на цю тему.

Анна Трінчер вперше розповіла про токсичні стосунки