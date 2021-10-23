Горячая неделя любви и магии: гороскоп для женщин с 25 по 31 октября

Овен

Неделя станет временем активной деятельности. Не стоит совершать поступки необдуманно, спешить. Не поддавайтесь иллюзиям и не допускайте самообмана. Если ваш партнер в чем-то вас не устраивает – пересмотрите свое отношение к нему. Решить эту задачу будет проще, чем вы думали.

Телец

Вам следует разобраться со всеми загадками в своей жизни. Вселенная будет посылать вам различные знаки, которые дадут необходимые ответы на ваши вопросы. Не стоит уделять свое время тем, кто его не заслуживает.

Близнецы

Уделите внимание собственной дисциплине. Подумайте над тем, чтобы удалить из своей жизни занятия, которые отнимают у вас время и не являются для вас важными и приоритетными. Оставайтесь собой в любой сложной ситуации.

Рак

Постарайтесь направить свои усилия на избавление от вредных привычек. Ближайшая неделя станет очень удачной и ваши усилия не пропадут даром. Переходите к более здоровому образу жизни. Вам необходимо вдохновение – займитесь творчеством.

Лев

Учтите тот факт, что люди вокруг вас не сильно нуждаются в доказательствах вашей правоты. Не пытайтесь доказать свое превосходство. Просто живите и получайте удовольствие от событий. Направьте силы на что-то более конструктивное. Не показывайте свои эмоции тем, кому не доверяете.

Дева

В ближайшие дни может произойти много ситуаций и изменений в сфере отношений с другими людьми. Не пытайтесь наладить контакт с помощью финансов. Одинокие Девы могут потерять голову на первых свиданиях – сохраняйте спокойствие и не совершайте необдуманных поступков.

Весы

Действуйте на этой неделе самостоятельно и не делитесь с другими людьми своими планами и достижениями. Будьте осторожны, есть риск наткнуться на завистников и недоброжелателей. Возможны переживания и интриги. Если вы хотите романтики – сообщите об этом вашему партнеру.

Скорпион

Чтобы получить желаемые результаты, Скорпионам придется приложить немало усилий. Астрологи напоминают, что 30 октября Марс будет в вашем знаке – будьте осторожны. Не показывайте всем колючки своего характера.

Стрелец

Не стоит на этой неделе заниматься решением важных дел и серьезных вопросов. Уделите внимание обычным делам и текущим задачам. Но подходите ко всему очень ответственно. Возможно появление нового поклонника.

Козерог

Тщательно следите за своими словами и обещаниями. Есть риск того, что вы не сможете выполнить то, что пообещали коллегам, друзьям или родным. Это сильно подорвет ваш авторитет. Вы порой бываете резкими в высказываниях – сдержите свой язык.

Водолей

Последняя неделя октября принесет много усиленной работы с документами и письмами. Обратите внимание на разные записи, там может проскочить очень важная для вас информация. Не принимайте радикальные решения, если в них не уверены.

Рыбы

Отложите все второстепенные дела и займитесь составлением планов. Не только на ближайшую неделю или месяц, замахнитесь и на год. Постарайтесь сохранить хорошее настроение на всю неделю – это привлечет к вам удачу и новые знакомства.