Гороскоп для Тельца на декабрь 2021: вы получите все, что заслужили

Вас ждут карьерные успехи и продвижение

"Трудолюбивые и терпеливые Тельцы получат в декабре 2021 по своим заслугам. Однако им все же придется приложить дополнительные усилия, чтобы воспользоваться ситуацией в полной мере. В некоторых случаях даже придется пойти на серьезные риски", - говорит эксперт.

По словам астролога, результат будет стоить того - вас ждет признание партнеров по бизнесу, повышение уровня материального благосостояния. В этом случае Тельцы захотят все и сразу, но при этом звезды советуют правильно определиться с приоритетами и отпустить то, что мешает.

Арина Артуровна советует в такой ситуации постараться больше делегировать коллегам и меньше контролировать.

Финансовая сторона тоже порадует

В финансовом плане у Тельцов ожидается приход: премии, наследство, выплата алиментов или дивидентов. Либо ваш партнер побалует вас подарками.

Тельцы-исполнители могут ожидать оценку своего профессионализма в денежном эквиваленте в последней декаде месяца. Вполне успешными для многих окажутся партнерские проекты.

Тельцы-руководители должны четко заявить о своих приоритетах подчиненным - от его позиции в данном моменте зависит будущее компании. Возможно, вам даже придется проявить твердость и объявить о роспуске части старой команды и наборе новых сотрудников.

Те, кто находится в поиске более выгодной работы, могут рассчитывать на появление хороших вакансий - причем на базе компаний-партнеров вашего предприятия.

"Желательно уделить внимание проектам, связанным с поездками за рубеж, инвестициями и старым, проверенным партнерам. Все это может принести хорошую прибыль в будущем году", - рекомендует эксперт.

Декабрь благоприятствует Тельцам в плане крупных покупок, но так же есть риск накупить много ненужных вещей и инфомусора, поэтому не нужно верить громким заголовкам онлайн-курсов от блогеров "как исполнить свои желания за 10 дней и т. д."

Планеты указывают на большой потенциал доходов, связанных с недвижимостью. Это может быть продажа или аренда загородных домов, пентхаузов или просто квартиры или офиса.

Вы можете встретить настоящую любовь

В конце уходящего года одинокие Тельцы могут встретить вторую половинку в поездке или путешествии, а так же в судах, органах опеки, налоговых.

Для длительных путешествий декабрь не подходит. Если нет возможности отложить поездку, запланированную заранее - уделите пристальное внимание оформлению документов, виз, страховки.

Здоровье может подвести

Опасный период в плане здоровья, могут быть разного рода острые состояния. Лучше поберечь себя на праздники, чтоб не оказаться на больничной койке.

Тельцам лучше провести праздник дома, уютно в интимной обстановке без всяких рисков и приключений, иначе придется расплачиваться либо деньгами, либо здоровьем.