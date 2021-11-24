Гороскоп для Тельця на грудень 2021: ви отримаєте все, що заслужили

Вас чекають кар'єрні успіхи і просування

"Працьовиті і терплячі Тельці отримають в грудні 2021 за своїми заслугами. Однак їм все ж доведеться докласти додаткових зусиль, щоб скористатися ситуацією в повній мірі. У деяких випадках навіть доведеться піти на серйозні ризики", - говорить експерт.

За словами астролога, результат буде вартувати того - вас чекає визнання партнерів по бізнесу, підвищення рівня матеріального добробуту. В цьому випадку Тельці захочуть все і відразу, але при цьому зірки радять правильно визначитися з пріоритетами і відпустити те, що заважає.

Аріна Артуровна радить в такій ситуації постаратися більше делегувати колегам і менше контролювати.

Фінансова сторона теж порадує

У фінансовому плані у Тельців очікується прихід: премії, спадок, виплата аліментів або дивідендів. Або ваш партнер побалує вас подарунками.

Тельці-виконавці можуть очікувати оцінку свого професіоналізму в грошовому еквіваленті в останній декаді місяця. Цілком успішними для багатьох виявляться партнерські проекти.

Тельці-керівники повинні чітко заявити про свої пріоритети підлеглим - від його позиції в даному моменті залежить майбутнє компанії. Можливо, вам навіть доведеться проявити твердість і оголосити про розпуск частини старої команди і набір нових співробітників.

Ті, хто знаходиться в пошуку більш вигідної роботи, можуть розраховувати на появу хороших вакансій - причому на базі компаній-партнерів вашого підприємства.

"Бажано приділити увагу проектам, пов'язаним з поїздками за кордон, інвестиціями та старим, перевіреним партнерам. Все це може принести хороший прибуток в майбутньому році", - рекомендує експерт.

Грудень сприяє Тельцям в плані великих покупок, але так само є ризик накупити багато непотрібних речей і інфосміття, тому не потрібно вірити гучним заголовкам онлайн-курсів від блогерів "як виконати свої бажання за 10 днів і т. д."

Планети вказують на великий потенціал доходів, пов'язаних з нерухомістю. Це може бути продаж або оренда заміських будинків, пентхаузів або просто квартири або офісу.

Ви можете зустріти справжню любов

В кінці року, що минає, самотні Тельці можуть зустріти другу половинку в поїздці або подорожі, а так само в судах, органах опіки, податкових.

Для тривалих подорожей грудень не підходить. Якщо немає можливості відкласти поїздку, заплановану заздалегідь - приділіть пильну увагу оформленню документів, віз, страховки.

Здоров'я може підвести

Небезпечний період в плані здоров'я, можуть бути різного роду гострі стани. Краще поберегти себе на свята, щоб не опинитися на лікарняному ліжку.

Тельцям краще провести свято вдома, затишно в інтимній обстановці без всяких ризиків і пригод, інакше доведеться розплачуватися або грошима, або здоров'ям.