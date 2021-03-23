Гороскоп Таро для всех знаков Зодиака: кому конец марта сулит большие перемены

Овен

Неделя благоприятна для любых начинаний, но психологически сложная для межличностных отношений — повышенная эмоциональность и эксцентричность могут привести к конфликтам. Нежелательно отмахиваться от дел, какими бы мелкими они не казались — все, отложенное в "долгий ящик", впоследствии может обернуться "гирей на ногах" и привести к стагнации.

Телец

Для нервных и нетерпимых к другим Тельцов неделя может оказаться сложной и щедрой на различные конфликтные ситуации. По возможности проведите этот период в уединении или сведите социальную активность к минимуму — так проще будет переждать вереницу событий, чередующих собой приятные с неприятными, совладать с перепадами настроения и избежать травм.

Близнецы

Для Близнецов неделя обещает пройти не просто благоприятно, но и принести успех в любви и межличностных отношениях — общение в большом кругу друзей, новые социальные контакты и ваша активная позиция могут поспособствовать новому карьерному витку и принести финансовую выгоду. Полна неделя и неожиданными событиями, которые могут насторожить, но, как правило, сулят счастливый исход.

Рак

Отличный период как для профессиональной активности, так и для отдыха. Отдыхать лучше на природе — "глоток свежего воздуха" не только насытит ваш организм кислородом, но и новыми идеями, ценными инсайтами, энергией. Главное — избегайте импульсивности и хаотичности: работайте или отдыхайте в размеренном темпе, избегая лишней суеты и беготни во избежание истощения и травм!

Лев

Неделя благоприятна для поездок, путешествий, учебных и развлекательных мероприятий и работы над искоренением вредных привычек. Сейчас — наилучшее время оборвать старые и ненужные связи, сменить опостылевшую работу или уйти от человека, чувства к которому давно умерли. Однако, принимая решение, анализируйте свои истинные побудительные мотивы! В пылу "генеральной уборки" легко можно "выплеснуть с водой и дитя"!

Дева

На этой неделе для Дев может стать актуальной тема альтруизма, и вас может разрывать между желанием помочь всем и вся и соблазном подмять под себя более слабого, беззащитного. Постарайтесь отслеживать эти тенденции и противостоять соблазнам. Этот период желательно прожить с "ровной душой", избегать выяснения отношений и сосредоточиться лишь на хорошо знакомых рабочих процессах. Новые начинания отложите на потом.

Весы

В психологическом плане неделя ожидается сложная — может навалиться обидчивость, злость и чувство безысходности. Постарайтесь противостоять этим состояниям и не обращать свои негативные эмоции вовне — они легко могут проредить ряды друзей, истощить ваши ресурсы и надолго выбить из колеи. Посвятите часть времени молитвенным или медитативным практикам, или чаще бывайте в этот период на природе.

Скорпион

Для деловой и социальной активности неделя откровенно плохая. Самое время сосредоточиться на довершении или продолжении того, что давно начато и хорошо знакомо и не требует больших новаторских усилий. Зато для укрепления тела период весьма благоприятен: можно увеличить физические нагрузки, а заодно и прокачивать силу духа!

Стрелец

Неделя весьма благоприятна для деловых свершений. Однако дозируйте нагрузки и старайтесь в своем плотном графике отыскать время для качественного отдыха. Это поможет сохранить внутренний баланс и целостность. Отдайте предпочтение спокойным видам отдыха и задушевному общению с близкими людьми, желательно на лоне природы. Работу иногда полезно "выпускать из рук"!

Козерог

Неделя располагает к пассивности. Не стоит противиться этой тенденции — ресурсные возможности сейчас весьма скромные и, прежде, нежели "свернуть очередную гору", наберитесь сил!

Источник ресурсов сейчас для вас не в работе, не в социальных победах, а в кругу семьи и в любви. Близкие и любимые люди насытят энергией и укрепят тылы!

Водолей

Неделя подходит для дел, которые не требуют больших временных ресурсов, усилий и обещаний. Постарайтесь прожить эти семь дней в режиме "здесь и сейчас", не пытаясь строить долгосрочные планы и не взваливая на себя груз обязательств. Идти вперед сейчас вы можете только налегке! Легкость должна быть во всем: начиная от общения и заканчивая едой (имеется риск пищевых расстройств и отравления)!

Рыбы

Неделя может оказаться щедрой на нервные срывы. Настроение не стабильно, внутренняя неудовлетворенность жизнью и чрезмерная требовательность к себе и к другим способны надолго вас выбить из колеи. Постарайтесь найти в себе силы противостоять этим разрушительным состояниям, и они окажутся всего лишь "кратковременным дождем", который легко можно переждать, спрятавшись под надежной кроной "семейного древа"!