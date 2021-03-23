Гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку: кому кінець березня обіцяє великі зміни

Овен

Тиждень сприятливий для будь-яких починань, але психологічно складний для міжособистісних стосунків — підвищена емоційність і ексцентричність можуть призвести до конфліктів. Небажано відмахуватися від справ, якими б малими вони не здавалися — все, відкладене у "довгий ящик", згодом може обернутися "гирею на ногах" і призвести до стагнації.

Телець

Для нервових і нетерпимих до інших Тельців тиждень може виявитися складним і щедрим на різні конфліктні ситуації. По можливості проведіть цей період в самоті або зведіть соціальну активність до мінімуму — так простіше буде перечекати низку подій, що чергують собою приємні з неприємними. Це допоможе впоратися з перепадами настрою та уникнути травм.

Близнюки

Для Близнюків тиждень обіцяє пройти не просто сприятливо, але і принести успіх в любові та міжособистісних відносинах — спілкування у великому колі друзів, нові соціальні контакти та ваша активна позиція можуть сприяти новому кар'єрному витка і принести фінансову вигоду. Повен тиждень і несподіваними подіями, які можуть насторожити, але, як правило, обіцяють щасливий результат.

Рак

Відмінний період для професійної активності, так і для відпочинку. Відпочивати краще на природі — "ковток свіжого повітря" не тільки наситить ваш організм киснем, але і новими ідеями, цінними інсайтами, енергією. Головне — уникайте імпульсивності та хаотичності: працюйте або відпочивайте в розміреному темпі, уникаючи зайвої суєти та метушні, щоб уникнути виснаження і травм!

Лев

Тиждень сприятливий для поїздок, подорожей, навчальних і розважальних заходів і роботи над викоріненням шкідливих звичок. Зараз — найкращий час обірвати старі та непотрібні зв'язки, змінити роботу або піти від людини, почуття до якої давно померли. Проте, приймаючи рішення, аналізуйте свої істинні спонукальні мотиви! У запалі "генерального прибирання" легко можна "виплеснути з водою і дитя"!

Діва

На цьому тижні для Дів може стати актуальною тема альтруїзму, і вас може розривати між бажанням допомогти всім і вся і спокусою підім'яти під себе більш слабкого, беззахисного. Постарайтеся відслідковувати ці тенденції та протистояти спокусам. Цей період бажано прожити з "рівною душею", уникати з'ясування відносин і зосередитися лише на добре знайомих робочих процесах. Нові починання відкладіть на потім.

Терези

У психологічному плані тиждень очікується складний — може навалитися образливість, злість і почуття безвихідності. Постарайтеся протистояти цим станам і не звертати свої негативні емоції зовні — вони легко можуть прорідити ряди друзів, виснажити ваші ресурси та надовго вибити з колії. Присвятіть частину часу молитовним або медитативним практикам, або частіше бувайте на природі.

Скорпіон

Для ділової та соціальної активності тиждень відверто поганий. Саме час зосередитися на довершенні або продовженні того, що давно розпочато і добре знайоме і не вимагає великих новаторських зусиль. Зате для зміцнення тіла період дуже сприятливий: можна збільшити фізичні навантаження, а заодно і прокачувати силу духу!

Стрілець

Тиждень дуже сприятливий для ділових звершень. Однак дозуйте навантаження і намагайтеся у своєму щільному графіку віднайти час для якісного відпочинку. Це допоможе зберегти внутрішній баланс і цілісність. Віддайте перевагу спокійним видам відпочинку та сердечному спілкуванню з близькими людьми, бажано на лоні природи. Роботу іноді корисно "випускати з рук"!

Козеріг

Тиждень сприяє пасивності. Не варто противитися цій тенденції — ресурсні можливості зараз досить скромні й, перш ніж "підкорити чергову гору", наберіться сил!

Джерело ресурсів зараз для вас не в роботі, не в соціальних перемогах, а в колі сім'ї й в любові. Близькі та улюблені люди наситять енергією і зміцнять тили!

Водолій

Тиждень підходить для справ, які не вимагають великих тимчасових ресурсів, зусиль і обіцянок. Постарайтеся прожити ці сім днів в режимі "тут і зараз", не намагаючись будувати довгострокові плани та не звалюючи на себе тягар зобов'язань. Йти вперед зараз тільки ви можете без нічого! Легкість повинна бути у всьому: починаючи від спілкування і закінчуючи їжею (є ризик харчових розладів і отруєння)!

Риби

Тиждень може виявитися щедрим на нервові зриви. Настрій не стабільний, внутрішня незадоволеність життям і надмірна вимогливість до себе і до інших здатні надовго вас вибити з колії. Постарайтеся знайти в собі сили протистояти цим руйнівним станам, і вони виявляться всього лише "короткочасним дощем", який легко можна перечекати, сховавшись під надійною кроною "родинного дерева"!