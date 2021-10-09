Гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку: кому благоволить удача, а кого підстерігає небезпека

Гороскоп на жовтень 2021 по картах Таро для всіх знаків Зодіаку підкаже, для кого в цю неділю доля може підготувати особливі приємні сюрпризи, а кому навпаки - краще мобілізувати увагу і бути більш обережними, щоб мінімізувати негативні наслідки від можливих бід та невдач.

Астрологи розповіли, що обіцяє гороскоп Таро 10 жовтня представникам всього зодіакального кола. Про це передає SlovoFraza .

Овен - Вісімка денаріїв

Овнам в цю дату рекомендується переглянути власні життєві шляхи і проаналізувати витрати енергії та ресурсів. Може, від деяких прожектів краще відмовитися, відкинути баласт і домогтися результату в реальних необхідностях, і чи не прийшла пора відкривати нові горизонти.

Телець - Король кубків

Тельцям дата благоволить для спілкування з щирими людьми, які вас цінують і знають. Навіть якщо ви давно віддалилися від друзів і оточили себе "вірною свитою", експерти радять скасувати всі справи і повернутися до витоків.

Близнюки - Дама денаріїв

Для Близнюків ця неділя може бути досить успішним днем для початку романтичних стосунків і для зустрічі свого кохання, якщо ви самотні. Будьте рішучіше і відкиньте нудьгу.

Рак - Лицар мечів

Ракам 10 жовтня може підготувати несподівані виклики, з якими буде не просто впоратися через втому, що накопичилася за тиждень. Астрологи рекомендують представникам цього знака Зодіаку бути максимально обережними, щоб не звалити на себе надмірні зобов'язання і не заплутатися в проблемі ще більше.

Лев - Четвірка жезлів

Для Левів дата готує позитивний час з приємними пригодами та натхненням. Експерти рекомендують спробувати почати нову справу або розв'язати питання, яке давно вас турбував.

Діва - Десятка мечів

Для Діви день 10 жовтня вельми сприятливий для нових знайомств і "виходів у світ". У цей вихідний можна сміливо вирушати з друзями на захід, де висока ймовірність зустрічі цікавих людей, які в майбутньому зіграють вагому роль в житті.

Терези - Утримання

Терезам краще в цей вихідний сконцентруватися на позитиві і думати тільки про хороше. Дата також сприятлива для самоаналізу - але не самобичування. Експерти радять дослухатися свого внутрішнього голосу.

Скорпіон - Король жезлів

Скорпіонам 10 жовтня краще зберігати більшу стриманість, стати смиренніше, і пильніше звернути увагу на того, хто вас оточує. Бажано більше часу провести з близькими.

Стрілець - Двійка мечів

Стрільцям дата може подарувати, при більшій внутрішній рішучості та здорової самокритики, можливість "скинути пов'язку з очей" і перестати "плисти за течією", проте самому встановити потрібний курс, скласти план дій і почати робити реальні кроки.

Козеріг - Десятка кубків

Козерогам краще в цей день зберігати пильність в спілкуванні з оточуючими та обережність в рішеннях - висока ймовірність, що недоброзичливець якраз сьогодні себе проявить, і захоче принести вам шкоду, намовивши на сумнівний захід або аферу.

Водолій - Вісімка кубків

Водоліям 10 жовтня важливо зберігати душевну рівновагу і спокій. Висока ймовірність, що з'являться несподівані пропозиції, на які краще давати "добро", ретельно все обдумавши.

Риби - Шістка жезлів

Рибам в цей день Всесвіт може піднести безліч приємних сюрпризів, і з'явиться почуття окриленості. При цьому експерти радять бути обережнішими зі своїми бажаннями і апетитами, щоб при подальшому сприятливому періоді довше часу отримувати хороші дивіденди.