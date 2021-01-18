Гороскоп Таро всем знакам Зодиака с 18 по 24 января: кому неделя принесет успехи и перемены

Гороскоп на неделю с 18 по 24 января для всех знаков Зодиака подскажет, кому неделя подарит успехи и перемены, а для кого этот период станет не самым лучшим в жизни и приготовит испытания трудности и опасности.

Таропрогнозом с нами поделилась известный украинский таролог Виктория Павлюченко (Море Тетис).

Овен - Совы. Для Овнов ожидается неделя переоценки ценностей и непростого выбора. Розовые очки лучше снять заблаговременно, пока они не разбились стеклами внутрь.

Телец - Собака. Тельцы на этой неделе легко могут "взять след" удачи и выйти на "золотую жилу". Особенно те из них, кто предпочтет коллективную "охоту".

Близнецы - Звезды. На этой неделе Близнецам удача сопутствует во всех начинаниях. Главное - ставить реалистичные цели и остерегаться "звездной болезни".

Рак - Крысы. Раков на этой неделе может вымотать игра в "перетягивание одеяла на себя" и бессмысленные траты ресурсов. По возможности, проведите эту неделю "в норе".

Лев - Змея. Львам на этой неделе полезно задуматься о своем окружении и проверить, не пригрели ли они на своей груди змею.

Дева - Башня. События недели накроют Дев волной официоза и заставят метаться между "казенным домом" и рабочим местом. Постарайтесь не эмоционировать.

Весы - Дерево. Весы на этой неделе могут смело "пускать корни" и закладывать фундамент - сил и возможностей для исполнения задуманного хоть отбавляй!

Скорпион - Письмо. Для Скорпионов грядет неделя новостей, обучения и бумажной волокиты. Постарайтесь своевременно проверять почту и отвечать на звонки.

Стрелец - Аист. Для Стрельцов неделя богата на важные изменения. И чем прочнее ваши внутренние установки и ценности, тем проще будет "перелет" на новый уровень игры.

Козерог - Медведь. Козерогам на этой неделе придется выбирать одну из ролей: опекуна или опекаемого. Выбирая, трезво оценивайте свои силы и не спешите "ломать дрова".

Водолей - Горы. Водолеев на этой неделе ждет покорение больших и маленьких "эверестов". Перед восхождением проверьте наличие снаряжения и страховки.

Рыбы - Клевер. Рыбы на этой неделе могут вытянуть свой счастливый билет. Постарайтесь использовать его с умом и не впасть в азарт.

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