Гороскоп Таро всім знакам Зодіаку з 18 по 24 січня: кому тиждень принесе успіхи і зміни

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 січня для всіх знаків Зодіаку, підкаже, кому тиждень подарує успіхи і зміни, а для кого цей період стане не найкращим у житті і приготує випробування труднощі і небезпеки.

Таропрогнозом з нами поділилася відомий український таролог Вікторія Павлюченко (Море Тетіс).

Овен - Сови. Для Овнів очікується тиждень переоцінки цінностей і непростого вибору. Рожеві окуляри краще зняти завчасно, поки вони не розбилися склом всередину.

Телець - Собака. Тельці на цьому тижні легко можуть "взяти слід" удачі і вийти на "золоту жилу". Особливо ті з них, хто віддасть перевагу колективному "полюванню".

Близнюки - Зірки. На цьому тижні Близнюкам удача супроводжує у всіх починаннях. Головне - ставити реалістичні цілі і остерігатися "зіркової хвороби".

Рак - Щури. Раків на цьому тижні може вимотати гра в "перетягування ковдри на себе" і безглузду витрату ресурсів. По можливості, проведіть цей тиждень "у норі".

Лев - Змія. Левам на цьому тижні корисно задуматися про своє оточення і перевірити, чи не пригріли вони на своїх грудях змію.

Діва - Вежа. Події тижня накриють Дів хвилею офіціозу і змусять битися між "казенним домом" і робочим місцем. Постарайтеся не емоціонувати.

Терези - Дерево. Терези на цьому тижні можуть сміливо "пускати коріння" і закладати фундамент - сил і можливостей для виконання задуманого хоч відбавляй!

Скорпіон - Лист. Для Скорпіонів гряде тиждень новин, навчання і паперової тяганини. Постарайтеся вчасно перевіряти пошту і відповідати на дзвінки.

Стрілець - Лелека. Для Стрільців тиждень багатий на важливі зміни. І чим міцніше ваші внутрішні установки і цінності, тим простіше буде "переліт" на новий рівень гри.

Козеріг - Ведмідь. Козерогам на цьому тижні доведеться вибирати одну з ролей: опікуна або опікуваного. Вибираючи, тверезо оцінюйте свої сили і не поспішайте "ламати дрова".

Водолій - Гори. Водоліїв на цьому тижні чекає підкорення великих і маленьких "еверестів". Перед сходженням перевірте наявність спорядження і страховки.

Риби - Конюшина. Риби на цьому тижні можуть витягнути свій щасливий квиток. Постарайтеся використовувати його з розумом і не впасти в азарт.

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