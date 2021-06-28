Начало июля 2021 подарит невероятную денежную удачу трем особенным знакам Зодиака

Гороскоп на июль 2021 расскажет про знаки Зодиака, которым улыбнется финансовая удача в самом начале месяца. Эти счастливчики смогут продвинуться в карьере, повысить свой финансовый статус, да и в целом почувствовать себя на волне успеха.

Телец

Первая неделя июля подарит Тельцам очень благоприятное время для новых деловых знакомств и путешествий. Астрологи говорят, что этот период нужно использовать для продвижения в карьере или успешного развития своего бизнеса. Возможны богатые подарки, пожертвования, финансовая помощь со стороны.

Рак

Ракам смело можно тратить деньги на развлечения - денег вам будет хватать. Это может быть что-то, что пробудит новые эмоции, оставит яркие воспоминания. Можно отправиться в путешествие, посетить новые места, побаловать себя вкусностями. В делах крайне принимать взвешенные решения, чтобы не испортить свою репутацию.

Стрелец

Стрельцам сейчас можно осуществлять свои давние мечты. Например, сделать дорогое и важное приобретение. А чтобы не образовалась дыра в бюджете, вам не помешает небольшая встряска. Можно взять работу на дом либо, наоборот, внеплановый отпуск за свой счет и отправиться в дальнюю поездку, на дачу.