Гороскоп Таро на неделю всем знакам Зодиака: кого в конце апреля накроет удачей

Гороскоп Таро на неделю с 26 апреля по 2 мая подскажет, кому из знаков Зодиака выпадет счастливый период, а для кого это время будет полным преград и испытаний. Таролог дала важный совет каждому представителю зодиакального круга, как справиться с возможными трудностями и добиться успеха в конце апреля - начале мая.
Прогнозом на неделю с нами поделилась известный таролог Виктория Павлюченко (Море Тетис).
Похоже, в жизни Овнов грядут стремительные перемены к лучшему! Отбросьте сомнения, лень и с режима ожидания переходите к активным действиям - приток сил позволит преодолеть даже непреодолимое! Так что, не упустите свой шанс. Совет недели: смелый боец и в ученьи, и в бою молодец!
Тельцы на этой неделе максимально приблизятся к желаемой цели и смогут войти в счастливый период, предвещающий успех и процветание. Правда, награду получат лишь те, кто шел дорогой Прави и был честен не только с окружающими, но и с собой. Совет недели: жадность покою - лютый враг!
Для Близнецов эта неделя - время любить жизнь! Откройтесь своим чувствам, зажгитесь мечтой, любовью, но... Постарайтесь все же соотносить свои яркие желания с реальными возможностями - эмоциональное перевозбуждение может навредить! Совет недели: вспыхивая страстью, помни о своих ограничениях!
Осторожно, Раки, вы на краю обрыва! Самое время пересмотреть этичность своих поступков, вырваться из липкой паутины самообмана и лжи. Похоже, вы слишком отклонились от дороги Прави и заблудились, следуя за чьей-то "кривой душой" и собственными иллюзиями. Совет недели: ветра не удержишь, правды не скроешь!
Львов ждет неделя побед - больших и маленьких - в битве за свое "место под солнцем". Главное, чтобы победа не оказалась пирровой! Помните, что помимо "я" есть местоимение "мы", и, прежде, нежели действовать, позаботьтесь о союзниках и будьте готовы принять на себя ответственность. Совет недели: либо в стремя ногой, либо в пень головой!
Девы в преддверии нового светлого периода. Осталось отыскать в себе желание пробудиться от "зимней спячки" и зарубить себе на носу, что радость не тождественна лени! На авансцену неделя выводит телесные потребности и материальные вопросы. Совет недели: землю согрело - не опоздай с посевом!
У Весов на этой неделе все идет как надо и происходит само собой. Можно расслабиться, никуда не нестись стремглав и не опасаться пропустить что-либо важное. Этот период покоя, увы, краткосрочный, поэтому наслаждайтесь им прямо сейчас - вы это заслужили. Совет недели: у кого недолго, а у нас как раз!
Скорпионам сейчас желательно "затормозиться" перед препятствиями, которые могут возникнуть на этой неделе. Преодолеть их одним махом, увы, не хватит сил. Поэтому не пытайтесь "пробивать стену лбом". Замедлитесь и в спокойном состоянии ума ищите ненасильственный путь решения проблем. Совет дня: стена - это большая ступенька!
Стрельцам пора перестать "потеть над пустяками" и топтаться на месте. Да, не в ваших силах менять направление ветра, но вы всегда можете засучить рукава и поднять паруса - они наполнятся попутным ветром и вы достигните своей цели. Совет недели: где работано, там и густо, а в ленивом дому - пусто!
С Козерогами нестерпимая жажда перемен и побед может сыграть злую шутку и организовать нервный срыв. Самое время честно ответить себе, той ли дорогой вы идете и "по Сеньке ли шапка"? Не позволяйте внешнему, пусть и манкому, затмевать ваше внутреннее. Совет недели: с кем спознаешься, тем и величаешься!
Водолеи на этой неделе рискуют выйти на "скользкий путь"! Постарайтесь провести эти семь дней в состоянии боевой готовности: сейчас все требует вашего внимания! Помните, что "дьявол кроется в мелочах". Чем внимательнее вы отнесетесь к происходящему, тем быстрее справитесь с хаосом в делах. Совет недели: в горьком совете друга - мед!
На этой неделе Рыбы рискуют заплыть на территорию "мутных вод". Не спешите нырять в этот" темный омут" с головой - остановитесь, проявите терпение и мудрость и попытайтесь перед "нырком" понять скрытые причины происходящего и тайные мотивы окружающих. Совет недели: человек, действующий медленно, становится сильным!
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