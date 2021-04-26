Гороскоп Таро на тиждень всім знакам Зодіаку: кого в кінці квітня накриє удачею

Овен

Схоже, в житті Овнів настають стрімкі зміни на краще! Відкиньте сумніви, лінь і з режиму очікування переходите до активних дій - приплив сил дозволить подолати навіть непереборне! Так що, не пропустіть свій шанс. Порада тижня: сміливий боєць і в навчанні, і в бою молодець!

Телець

Тельці на цьому тижні максимально наблизяться до бажаної мети і зможуть увійти в щасливий період, що віщує успіх і процвітання. Правда, нагороду отримають лише ті, хто йшов дорогою Праві і був чесний не тільки з оточуючими, але і з собою. Порада тижня: жадібність спокою - лютий ворог!

Близнюки

Для Близнюків цей тиждень - час любити життя! Відкрийтеся своїм почуттям, запаліться мрією, любов'ю, але... Постарайтеся все ж співвідносити свої яскраві бажання з реальними можливостями - емоційне перезбудження може нашкодити! Порада тижня: спалахуючи пристрастю, пам'ятай про свої обмеження!

Рак

Обережно, Раки, ви на краю обриву! Саме час переглянути етичність своїх вчинків, вирватися з липкої павутини самообману і брехні. Схоже, ви занадто відхилилися від дороги Праві і заблукали, слідуючи за чиєюсь "кривою душею" і власними ілюзіями. Порада тижня: вітру не втримаєш, правди не приховаєш!

Лев

Левів чекає тиждень перемог - великих і маленьких - у битві за своє "місце під сонцем". Головне, щоб перемога не виявилася пірровою! Пам'ятайте, що крім "я" є займенник "ми", і, перш, ніж діяти, подбайте про союзників і будьте готові взяти на себе відповідальність. Порада тижня: або в стремено ногою, або в пень головою!

Діва

Діви напередодні нового світлого періоду. Залишилося відшукати в собі бажання прокинутися від "зимової сплячки" і зарубати собі на носі, що радість не тотожна ліні! На авансцену тиждень виводить тілесні потреби та матеріальні питання. Порада тижня: землю зігріло - не запізнися з посівом!

Терези

У Терезів на цьому тижні все йде як треба і відбувається само собою. Можна розслабитися, нікуди не нестися стрімголов і не побоюватися пропустити що-небудь важливе. Цей період спокою, на жаль, короткостроковий, тому насолоджуйтеся ним прямо зараз - ви це заслужили. Порада тижня: у кого недовго, а у нас якраз!

Скорпіон

Скорпіонам зараз бажано "загальмуватися" перед перешкодами, які можуть виникнути на цьому тижні. Подолати їх одним махом, на жаль, не вистачить сил. Тому не намагайтеся "пробивати стіну чолом". Сповільніться і в спокійному стані розуму шукайте ненасильницький шлях вирішення проблем. Порада дня: стіна - це велика сходинка!

Стрілець

Стрільцям пора перестати "потіти над дрібницями" і топтатися на місці. Так, не в ваших силах змінювати напрямок вітру, але ви завжди можете засукати рукава і підняти вітрила - вони наповняться попутним вітром і ви досягнете своєї мети. Порада тижня: де працювано, там і густо, а в ледачому будинку - порожньо!

Козеріг

З Козерогами нестерпна жага змін і перемог може зіграти злий жарт і організувати нервовий зрив. Саме час чесно відповісти собі, чи тією дорогою ви йдете і "чи по Сеньці шапка"? Не дозволяйте зовнішньому, нехай і манкому, затьмарювати ваше внутрішнє. Порада тижня: з ким спознаєшся, тим і величаєшся!

Водолій

Водолії на цьому тижні ризикують вийти на "слизький шлях"! Постарайтеся провести ці сім днів в стані бойової готовності: зараз все вимагає вашої уваги! Пам'ятайте, що "диявол криється в дрібницях". Чим уважніше ви поставитеся до подій, тим швидше впораєтеся з хаосом в справах. Порада тижня: у гіркій пораді друга - мед!

Риб

На цьому тижні Риби ризикують заплисти на територію "каламутних вод". Не поспішайте пірнати в цей "темний вир" з головою - зупиніться, проявіть терпіння і мудрість і спробуйте перед "нирком" зрозуміти приховані причини того, що відбувається і таємні мотиви оточуючих. Порада тижня: людина, яка діє повільно, стає сильною!