Гороскоп Таро на тиждень всім знакам Зодіаку: кого в кінці квітня накриє удачею

Гороскоп Таро на тиждень з 26 квітня по 2 травня підкаже, кому зі знаків Зодіаку випаде щасливий період, а для кого цей час буде повним перешкод і випробувань. Таролог дала важливу пораду кожному представнику зодіакального кола, як впоратися з можливими труднощами і домогтися успіху в кінці квітня - початку травня.
Прогнозом на тиждень з нами поділилася відомий таролог Вікторія Павлюченко (Море Тетіс).
Схоже, в житті Овнів настають стрімкі зміни на краще! Відкиньте сумніви, лінь і з режиму очікування переходите до активних дій - приплив сил дозволить подолати навіть непереборне! Так що, не пропустіть свій шанс. Порада тижня: сміливий боєць і в навчанні, і в бою молодець!
Тельці на цьому тижні максимально наблизяться до бажаної мети і зможуть увійти в щасливий період, що віщує успіх і процвітання. Правда, нагороду отримають лише ті, хто йшов дорогою Праві і був чесний не тільки з оточуючими, але і з собою. Порада тижня: жадібність спокою - лютий ворог!
Для Близнюків цей тиждень - час любити життя! Відкрийтеся своїм почуттям, запаліться мрією, любов'ю, але... Постарайтеся все ж співвідносити свої яскраві бажання з реальними можливостями - емоційне перезбудження може нашкодити! Порада тижня: спалахуючи пристрастю, пам'ятай про свої обмеження!
Обережно, Раки, ви на краю обриву! Саме час переглянути етичність своїх вчинків, вирватися з липкої павутини самообману і брехні. Схоже, ви занадто відхилилися від дороги Праві і заблукали, слідуючи за чиєюсь "кривою душею" і власними ілюзіями. Порада тижня: вітру не втримаєш, правди не приховаєш!
Левів чекає тиждень перемог - великих і маленьких - у битві за своє "місце під сонцем". Головне, щоб перемога не виявилася пірровою! Пам'ятайте, що крім "я" є займенник "ми", і, перш, ніж діяти, подбайте про союзників і будьте готові взяти на себе відповідальність. Порада тижня: або в стремено ногою, або в пень головою!
Діви напередодні нового світлого періоду. Залишилося відшукати в собі бажання прокинутися від "зимової сплячки" і зарубати собі на носі, що радість не тотожна ліні! На авансцену тиждень виводить тілесні потреби та матеріальні питання. Порада тижня: землю зігріло - не запізнися з посівом!
У Терезів на цьому тижні все йде як треба і відбувається само собою. Можна розслабитися, нікуди не нестися стрімголов і не побоюватися пропустити що-небудь важливе. Цей період спокою, на жаль, короткостроковий, тому насолоджуйтеся ним прямо зараз - ви це заслужили. Порада тижня: у кого недовго, а у нас якраз!
Скорпіонам зараз бажано "загальмуватися" перед перешкодами, які можуть виникнути на цьому тижні. Подолати їх одним махом, на жаль, не вистачить сил. Тому не намагайтеся "пробивати стіну чолом". Сповільніться і в спокійному стані розуму шукайте ненасильницький шлях вирішення проблем. Порада дня: стіна - це велика сходинка!
Стрільцям пора перестати "потіти над дрібницями" і топтатися на місці. Так, не в ваших силах змінювати напрямок вітру, але ви завжди можете засукати рукава і підняти вітрила - вони наповняться попутним вітром і ви досягнете своєї мети. Порада тижня: де працювано, там і густо, а в ледачому будинку - порожньо!
З Козерогами нестерпна жага змін і перемог може зіграти злий жарт і організувати нервовий зрив. Саме час чесно відповісти собі, чи тією дорогою ви йдете і "чи по Сеньці шапка"? Не дозволяйте зовнішньому, нехай і манкому, затьмарювати ваше внутрішнє. Порада тижня: з ким спознаєшся, тим і величаєшся!
Водолії на цьому тижні ризикують вийти на "слизький шлях"! Постарайтеся провести ці сім днів в стані бойової готовності: зараз все вимагає вашої уваги! Пам'ятайте, що "диявол криється в дрібницях". Чим уважніше ви поставитеся до подій, тим швидше впораєтеся з хаосом в справах. Порада тижня: у гіркій пораді друга - мед!
На цьому тижні Риби ризикують заплисти на територію "каламутних вод". Не поспішайте пірнати в цей "темний вир" з головою - зупиніться, проявіть терпіння і мудрість і спробуйте перед "нирком" зрозуміти приховані причини того, що відбувається і таємні мотиви оточуючих. Порада тижня: людина, яка діє повільно, стає сильною!
Раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, життя яких у травні 2021 перевернеться з ніг на голову.