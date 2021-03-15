Гороскоп Таро на неделю: кого из знаков Зодиака накроет везением, а кого - неудачами

Овен

На этой неделе основная тема для Овнов - дом и семья: это тот тыл, обеспечив который, вы легко сможете достичь успеха не только в делах сердечных, но и на профессиональной стезе. Неделя обещает пройти в интересной, запоминающейся атмосфере и может оказаться щедрой на полезные знакомства. Одинокие Овны могут попасть под прицел шаловливого Амура.

Телец

Тельцам на этой неделе придется разрываться между домом, работой (учебой). Неделя благоприятна для новых начинаний, обучения и установления деловых связей. Но и семья требует внимания - на авансцену может выйти тема семейных устоев и родовых корней. Постарайтесь держать баланс и сохранять оптимистичный настрой. Тем более, Вселенная сейчас на вашей стороне! В конце недели многих Тельцов может затянуть в водоворот флирта - постарайтесь не терять рассудок и не подвергать рискам семейное гнездо!

Близнецы

Неделя противоречивая, хотя в общем удачная. Близнецов ожидает смена восприятия окружающего мира, переоценка ценностей, пересмотр отношений с партнером и внутреннее обновление. Постарайтесь, чтобы эти экзистенциальные мотивы не отвлекали от работы - неделя подходит для профессионального роста и поиска финансовой выгоды!

Рак

Весьма удачная неделя ждет Раков: прошлые разочарования и обиды теряют власть над ранимыми Раками, возрастают лидерские качества и вы смело можете переходить к новым начинаниям. Неделя щедра на неожиданные и полезные встречи, поездки, озарения. Не прячьтесь в "домике" и не бегите от открывающихся возможностей. А вот любовные подвиги отложите на потом - делу время!

Лев

От Львов на этой неделе потребуется постоянный контроль над своими желаниями и страстями. Вы можете оказаться вовлеченными в события, которые способны изменить ваши взгляды на жизнь. Профессиональная успешность сейчас очень зависит от круга общения - формируйте его осмотрительно! Осмотрительность важна и в делах сердечных; не спешите окунаться в омут страстей - велик риск "захлебнуться" эмоциями.

Дева

На этой неделе Девы получат мощную поддержку от друзей и единомышленников, возможность интеллектуально-духовного обновления. Держите нос по ветру, дабы не пройти мимо дополнительных источников дохода и чутко среагировать на витающие в воздухе инсайты! В делах любовных ожидается "переменная облачность" и кратковременные "эмоциональные осадки". Наберитесь терпения и запаситесь "зонтом" - позитивные изменения в жизни не за горами!

Весы

Для Весов неделя очень удачная. Обновится круг общения, появится вдохновение и новые планы, изменятся личные связи. Профессиональная удача идет рука об руку с удачей в любви, и вы легко можете прокачать свои лидерские качества, вывести отношения на новый качественный уровень и почувствовать себя твердо стоящими на ногах. Но не спешите почивать на лаврах: покорив одну высоту, сразу переходите к взятию нового "эвереста"!

Скорпион

Для Скорпионов эта неделя - период важных свершений. Вы можете проявить свои таланты, реализовать творческие замыслы и укрепить свои позиции. Благоприятный период для получения новых знаний, сбора и анализа информации и пробы себя в новом амплуа. Ваш энергопотенциал сейчас высок, как никогда! А вот на романтические приключения особо не рассчитывайте, похоже, Амур забыл свой колчан со стрелами любви...

Стрелец

Для Стрельцов эта неделя станет временем решения давно назревших проблем, которые долго и упорно откладывались в "долгий ящик". Отношения с коллегами, друзьями и любимыми потребуют организованности и исключения любых недомолвок! И помните, что ваша удача сейчас напрямую зависит от вашей интуиции и верно выбранного круга общения. Не стесняйтесь удалять за пределы этого круга ненадежных и лишних людей: пришло время избавиться от балласта и идти дальше налегке!

Козерог

Козерогов на этой неделе ждут перемены в отношениях с партнерами по работе и в любви. Благоприятное время для того, чтобы узаконить отношения или создать долгосрочный деловой или творческий союз. Однако помните, что удачный исход начинаний этой недели зависит от степени вашей вовлеченности в проект! Генерировать идеи и сидеть, сложа руки, в ожидании "сливок", увы, не получится! Сгладить шероховатости в отношениях помогут дипломатичный настрой и готовность уважать мнение близких. А вот попытки "ломать через колено" людей и ситуации, увы, могут все испортить!

Водолей

Неделя ожидается весьма разнообразная и местами непредсказуемая: вероятны и драматические, и курьезные ситуации. Постарайтесь быть собранными, сдерживать эмоции и ответственно подходить к своим действиям. В душе может бурлить энергия творца, а работа предстоит тяжелая и "лить воду" чревато неприятными последствиями - и в профессиональной, и в личной сферах.

Рыбы

Рыб на этой неделе ждут большие творческие планы и личностные устремления. Неделя весьма благоприятна в плане любви, карьеры и здоровья - прилив сил поможет сдвинуть с" мертвой точки " давно пробуксовывавшие дела и совершить настоящий эволюционный прорыв в слегка застоявшейся жизни. Не упустите шанс, Рыбки! Время закладывать надежный фундамент для собственного дальнейшего духовного и профессионального роста!