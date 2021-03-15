Гороскоп Таро на неделю: кого из знаков Зодиака накроет везением, а кого - неудачами

Гороскоп по картам Таро для всех знаков Зодиака, расскажет, кому улыбнется удача на этой неделе - с 15 по 21 марта, а кого ждут проблемы и неурядицы в разных жизненых сферах.
Тароскопом с нами поделилась украинский таролог Виктория Павлюченко (Море Тетис).
На этой неделе основная тема для Овнов - дом и семья: это тот тыл, обеспечив который, вы легко сможете достичь успеха не только в делах сердечных, но и на профессиональной стезе. Неделя обещает пройти в интересной, запоминающейся атмосфере и может оказаться щедрой на полезные знакомства. Одинокие Овны могут попасть под прицел шаловливого Амура.
Тельцам на этой неделе придется разрываться между домом, работой (учебой). Неделя благоприятна для новых начинаний, обучения и установления деловых связей. Но и семья требует внимания - на авансцену может выйти тема семейных устоев и родовых корней. Постарайтесь держать баланс и сохранять оптимистичный настрой. Тем более, Вселенная сейчас на вашей стороне! В конце недели многих Тельцов может затянуть в водоворот флирта - постарайтесь не терять рассудок и не подвергать рискам семейное гнездо!
Неделя противоречивая, хотя в общем удачная. Близнецов ожидает смена восприятия окружающего мира, переоценка ценностей, пересмотр отношений с партнером и внутреннее обновление. Постарайтесь, чтобы эти экзистенциальные мотивы не отвлекали от работы - неделя подходит для профессионального роста и поиска финансовой выгоды!
Весьма удачная неделя ждет Раков: прошлые разочарования и обиды теряют власть над ранимыми Раками, возрастают лидерские качества и вы смело можете переходить к новым начинаниям. Неделя щедра на неожиданные и полезные встречи, поездки, озарения. Не прячьтесь в "домике" и не бегите от открывающихся возможностей. А вот любовные подвиги отложите на потом - делу время!
От Львов на этой неделе потребуется постоянный контроль над своими желаниями и страстями. Вы можете оказаться вовлеченными в события, которые способны изменить ваши взгляды на жизнь. Профессиональная успешность сейчас очень зависит от круга общения - формируйте его осмотрительно! Осмотрительность важна и в делах сердечных; не спешите окунаться в омут страстей - велик риск "захлебнуться" эмоциями.
На этой неделе Девы получат мощную поддержку от друзей и единомышленников, возможность интеллектуально-духовного обновления. Держите нос по ветру, дабы не пройти мимо дополнительных источников дохода и чутко среагировать на витающие в воздухе инсайты! В делах любовных ожидается "переменная облачность" и кратковременные "эмоциональные осадки". Наберитесь терпения и запаситесь "зонтом" - позитивные изменения в жизни не за горами!
Для Весов неделя очень удачная. Обновится круг общения, появится вдохновение и новые планы, изменятся личные связи. Профессиональная удача идет рука об руку с удачей в любви, и вы легко можете прокачать свои лидерские качества, вывести отношения на новый качественный уровень и почувствовать себя твердо стоящими на ногах. Но не спешите почивать на лаврах: покорив одну высоту, сразу переходите к взятию нового "эвереста"!
Для Скорпионов эта неделя - период важных свершений. Вы можете проявить свои таланты, реализовать творческие замыслы и укрепить свои позиции. Благоприятный период для получения новых знаний, сбора и анализа информации и пробы себя в новом амплуа. Ваш энергопотенциал сейчас высок, как никогда! А вот на романтические приключения особо не рассчитывайте, похоже, Амур забыл свой колчан со стрелами любви...
Для Стрельцов эта неделя станет временем решения давно назревших проблем, которые долго и упорно откладывались в "долгий ящик". Отношения с коллегами, друзьями и любимыми потребуют организованности и исключения любых недомолвок! И помните, что ваша удача сейчас напрямую зависит от вашей интуиции и верно выбранного круга общения. Не стесняйтесь удалять за пределы этого круга ненадежных и лишних людей: пришло время избавиться от балласта и идти дальше налегке!
Козерогов на этой неделе ждут перемены в отношениях с партнерами по работе и в любви. Благоприятное время для того, чтобы узаконить отношения или создать долгосрочный деловой или творческий союз. Однако помните, что удачный исход начинаний этой недели зависит от степени вашей вовлеченности в проект! Генерировать идеи и сидеть, сложа руки, в ожидании "сливок", увы, не получится! Сгладить шероховатости в отношениях помогут дипломатичный настрой и готовность уважать мнение близких. А вот попытки "ломать через колено" людей и ситуации, увы, могут все испортить!
Неделя ожидается весьма разнообразная и местами непредсказуемая: вероятны и драматические, и курьезные ситуации. Постарайтесь быть собранными, сдерживать эмоции и ответственно подходить к своим действиям. В душе может бурлить энергия творца, а работа предстоит тяжелая и "лить воду" чревато неприятными последствиями - и в профессиональной, и в личной сферах.
Рыб на этой неделе ждут большие творческие планы и личностные устремления. Неделя весьма благоприятна в плане любви, карьеры и здоровья - прилив сил поможет сдвинуть с" мертвой точки " давно пробуксовывавшие дела и совершить настоящий эволюционный прорыв в слегка застоявшейся жизни. Не упустите шанс, Рыбки! Время закладывать надежный фундамент для собственного дальнейшего духовного и профессионального роста!
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