Гороскоп Таро на тиждень: кого із знаків Зодіаку накриє везінням, а кого - невдачами

Гороскоп по картах Таро для всіх знаків Зодіаку, розповість, кому усміхнеться удача на цьому тижні - з 15 по 21 березня, а кого чекають проблеми і негаразди в різних життєвих сферах.
Тароскопом з нами поділилася український таролог Вікторія Павлюченко (Море Тетіс).
На цьому тижні основна тема для Овнів - дім і сім'я: це той тил, забезпечивши який, ви легко зможете досягти успіху не тільки в справах сердечних, але і на професійній ниві. Тиждень обіцяє пройти в цікавій, незабутній атмосфері і може виявитися щедрим на корисні знайомства. Самотні Овни можуть потрапити під приціл пустотливого Амура.
Тельцям на цьому тижні доведеться розриватися між домом, роботою (навчанням). Тиждень сприятливий для нових починань, навчання і встановлення ділових зв'язків. Але і сім'я потребує уваги - на авансцену може вийти тема сімейних устоїв і родових коренів. Постарайтеся тримати баланс і зберігати оптимістичний настрій. Тим більше, Всесвіт зараз на вашому боці! Наприкінці тижня багатьох Тельців може затягнути у вир флірту - постарайтеся не втрачати розум і не піддавати ризикам сімейне гніздо!
Тиждень суперечливий, хоча загалом вдалий. Близнят очікує зміна сприйняття навколишнього світу, переоцінка цінностей, перегляд відносин з партнером і внутрішнє оновлення. Постарайтеся, щоб ці екзистенційні мотиви не відволікали від роботи - тиждень підходить для професійного зростання і пошуку фінансової вигоди!
Досить вдалий тиждень чекає Раків: минулі розчарування і образи втрачають владу над вразливими Раками, зростають лідерські якості, і ви сміливо можете переходити до нових починань. Тиждень щедрий на несподівані та корисні зустрічі, поїздки, осяяння. Не ховайтеся в "будиночку" і не біжіть від можливостей, що відкриваються. А ось любовні подвиги відкладіть на потім - справі час!
Від Лева на цьому тижні буде потрібно постійний контроль над своїми бажаннями і пристрастями. Ви можете виявитися залученими в події, які здатні змінити ваші погляди на життя. Професійна успішність зараз дуже залежить від кола спілкування - формуйте його обачно! Обачність важлива і в справах серцевих; не поспішайте занурюватися у вир пристрастей - великий ризик "захлинутися" емоціями.
На цьому тижні Діви отримають потужну підтримку від друзів і однодумців, можливість інтелектуально-духовного оновлення. Тримайте ніс за вітром, щоб не пройти повз додаткові джерела доходу і чуйно зреагувати на літаючі у повітрі інсайти! У справах любовних очікується "мінлива хмарність" і короткочасні "емоційні опади". Наберіться терпіння і запасіться "парасолькою" - позитивні зміни в житті не за горами!
Для Терезів тиждень дуже вдалий. Оновиться коло спілкування, з'явиться натхнення і нові плани, зміняться особисті зв'язки. Професійна удача йде рука об руку з удачею в коханні, і ви легко можете прокачати свої лідерські якості, вивести відносини на новий якісний рівень і відчути себе людиною, що твердо стоїть на ногах. Але не поспішайте спочивати на лаврах: підкоривши одну висоту, відразу переходьте до взяття нового "евересту"!
Для Скорпіонів цей тиждень - період важливих звершень. Ви можете проявити свої таланти, реалізувати творчі задуми і зміцнити свої позиції. Сприятливий період для отримання нових знань, збору і аналізу інформації і проби себе у новому амплуа. Ваш енергопотенціал зараз високий, як ніколи! А ось на романтичні пригоди особливо не розраховуйте, схоже, Амур забув свій сагайдак зі стрілами кохання...
Для Стрільців цей тиждень стане часом вирішення давно назрілих проблем, які довго і наполегливо відкладалися в "довгий ящик". Стосунки з колегами, друзями та коханими зажадають організованості і виключення будь-яких недомовок! І пам'ятайте, що ваша удача зараз безпосередньо залежить від вашої інтуїції та вірно обраного кола спілкування. Не соромтеся видаляти за межі цього кола ненадійних і зайвих людей: настав час позбутися від баласту і йти далі без нічого!
Козерогів цього тижня чекають зміни у відносинах з партнерами по роботі, і в коханні. Сприятливий час для того, щоб узаконити стосунки або створити довгостроковий діловий або творчий союз. Однак пам'ятайте, що вдалий результат починань цього тижня залежить від ступеня вашого залучення в проект! Генерувати ідеї і сидіти, склавши руки, в очікуванні "вершків", на жаль, не вийде! Згладити шорсткості у відносинах допоможуть дипломатичний настрій і готовність поважати думку близьких. А ось спроби "ламати через коліно" людей і ситуації, на жаль, можуть все зіпсувати!
Тиждень очікується досить різноманітний і місцями непередбачуваний: імовірні і драматичні, і курйозні ситуації. Постарайтеся бути зібраними, стримувати емоції й відповідально підходити до своїх дій. В душі може вирувати енергія творця, а робота чекає важка і "лити воду" загрожує неприємними наслідками - і в професійному, і в особистій сферах.
Риб на цьому тижні чекають великі творчі плани та особистісні устремління. Тиждень дуже сприятливий в плані любові, кар'єри і здоров'я - прилив сил допоможе зрушити з" мертвої точки" давно завмерлі справи і зробити справжній еволюційний прорив в злегка застояному житті. Не пропустіть шанс, Рибки! Час закласти надійний фундамент для власного подальшого духовного та професійного зростання!
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