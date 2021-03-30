Гороскоп Таро на начало апреля: кого из знаков Зодиака накроет удачей, а кому - не повезет

Овен

Неделя в целом благоприятная для большинства Овнов. Взаимодействие с окружающими и общение будет проходить довольно легко, что позволит выйти на новый уровень контактов, исправить прошлые недочеты и проложить новые маршруты. А вот излишняя суетливость и желание поделиться планами могут стать причиной неудач. Поэтому не спешите "открывать все карты" малознакомым людям - кроме зависти и критиканства ничего не получите!

Собранность и осмотрительность - вот ваш девиз, который поможет прожить эти дни без потерь. Некоторых Овнов может увлечь мистика и духовная сторона жизни. Не спешите отмахиваться от этого увлечения - отдых нужен не только телу, но и душе!

Телец

Для большинства Тельцов неделя благоприятная, и вы сможете посвятить себя разным видам творчества, подумать об укреплении материального фундамента и достаточно легко наладить взаимоотношения с полезными людьми. Это период, когда финансовая сторона большинства проектов будет иметь первоочередное значение. Однако не ждите сейчас легких денег! Заманчивые предложения, которые могут посыпаться в ближайшие дни, скорее всего, окажутся пустым звуком, и у вас может произойти крушение надежд. Лучше запланировать наиболее значимые дела на более поздний период - Госпожа Фортуна доберется до вас лишь к концу недели. Пока она в пути.

Близнецы

Для Близнецов неделя позитивная и довольно динамичная, и от того, насколько продуктивно вы сумеете прожить эти семь дней, зависит ваша удача на ближайший месяц. Действуйте воодушевленно, это поможет вам отыскать наиболее короткий путь к поставленным целям. Однако к концу недели необходимо будет сконцентрироваться - недоброжелатели могут активизироваться и создать проблемы, а именно в эти дни ваша предприимчивость и готовность идти "ва банк" помогут вам достичь материального процветания!

Рак

В начале недели большинство Раков смогут посредством творчества выразить свой богатый внутренний мир и предугадать многие события, а способность абстрагироваться от происходящего поможет проанализировать причины собственных заблуждений. Полезно сосредоточиться на собственных интересах, не распыляя внимание на общественную жизнь. Тем более, к концу недели вероятны перепады настроения и внутреннее беспокойство, которые могут существенно снизить работоспособность. Самое время отсеять все ненужное и бесперспективное, чтобы уже на следующей неделе выйти на новый уровень, полными сил и с ощущением ясности.

Лев

Весьма удачная неделя для судеб многих Львов, и этот период желательно провести максимально плодотворно. Оптимистичный и благожелательный настрой к окружающим будут способствовать росту вашей популярности. Ближайшие семь дней - период создания позитивной кармы и стоит серьезно отнестись к новым проектам и жизненным целям! Особенно запоминающимся может быть конец недели, поскольку вы будете ощущать не только поддержку друзей в сложных ситуациях, но и поддержку высших сил. Все это может запустить серьезные изменения личности, дать толчок к пересмотру системы жизненных ценностей, пониманию тайных знаков и способность управлять своей судьбой.

Дева

Для Дев неделя ожидается весьма творческой и динамичной, и вы легко сможете преуспеть не только во многих делах, но и в сложных переговорах, освоить новую профессию и все это при поддержке единомышленников! Стремление максимально проявить свои таланты благоприятно скажется не только в профессиональном кругу, но и в кругу семьи и близких - будьте уверены, вас оценят по достоинству! Начало недели может быть ознаменовано новыми неожиданными и заманчивыми предложениями в самых разных жизненных сферах. Постарайтесь не утратить чувство реальности и выбирать только то, что, действительно, вам по душе. Объять необъятное не выйдет. В конце недели найдите время для родных и близких - им тоже важны ваши любовь и поддержка!

Весы

У Весов на этой неделе вместе с подъемом жизненных сил появится возможность наладить новые связи и включиться в перспективные долгосрочные проекты, а также привнести новые впечатления в личную жизнь. Эту неделю можно сравнить с трамплином на пути в новую жизнь! Однако любовная сфера и наличие нерешенных проблем могут превратиться в пресловутый камень преткновения на пути к успеху и пошатнуть вашу веру в себя. Если вам удастся наладить "погоду в доме", вы легко избежите потерь и вновь возьмете курс на победу.

Скорпион

Первая половина недели для большинства Скорпионов может оказаться щедра на большие перемены, поэтому постарайтесь максимально ответственно подходить к любым своим решениям. Период весьма благоприятный для любых трансформационных процессов, и многие Скорпионы будут готовы перейти Рубикон. А вот возрастающее напряжение в отношениях может вызвать потребность замкнуться в себе и, отвергая помощь, действовать в одиночку. Но даже в этом случае, пусть и медленно, вы сумеете продвигаться вперед, к жизненным высотам! Последние дни недели можно назвать судьбоносным периодом, который способен определить успех на ближайшие месяцы, поэтому не стоит тратить это время на праздные развлечения, обиды, а лучше определить для себя наиболее перспективный вектор развития и начать незамедлительно следовать ему!

Стрелец

Начало недели весьма благоприятно для любой интеллектуальной деятельности. Однако с рабочего ритма может сбить недопонимание с партнерами по работе. Постарайтесь заблаговременно разграничить сферы влияния и проработать темы контроля и доверия! Активная социальная деятельность, увы, успеха не принесет, а, напротив, способна обесточить ваш энергорезерв. Отложите социальные контакты хотя бы на конец недели, когда ваш энергопотенциал возрастает, и вы легко сможете проявить дипломатичность и донести до окружающих свои идеи. Постарайтесь найти время для друзей - именно они помогут на этой неделе в вашей профессиональной деятельности и сыграют серьезную роль в вашей судьбе. В этот период может возникнуть потребность внести изменения в партнерские отношения и освободиться от ненужных, тормозящих ваше развитие связей. Это даст вам возможность расправить крылья за спиной и испытать творческое озарение!

Козерог

На этой неделе многие профессиональные и домашние проблемы Козероги смогут решить довольно легко, сохраняя благожелательность по отношению к коллегам и родным. А вот свойственные вам склонность к спорам, критичность и излишняя прямолинейность, напротив, могут превратить общение с окружающими в ад, и вам будет сложно достичь компромисса или соглашений по действительно важным вопросам! Улучшения эмоционального фона ожидаются к концу недели, и, возможно, стоит все важные дела и переговоры отложить до выходных, не испытывая ни судьбу, ни окружающих на прочность?

Водолей

На этой неделе большинство Водолеев испытает эмоциональный подъем, поскольку удача будет идти за вами буквально по пятам. Ваша уверенность в себе и своем будущем возрастет. Некоторые из вас могут занять довольно активную социальную позицию, другие, благодаря обострившемуся финансовому чутью, смогут улучшить свое материальное положение или даже получить выигрыш. Однако желательно держать ухо востро и не забывать о пресловутом "бесплатном сыре", дабы не угодить в "мышеловку соблазнов"! К концу недели ваш магнетизм усиливается, и люди могут охотно сотрудничать с вами, делать выгодные предложения по работе и монетизации ваших знаний и опыта. Не упустите момент выйти на совершенно новый для себя уровень!

Рыбы

Эта неделя располагает к размышлениям на тему укрепления тылов и долгосрочных деловых отношений. В этот период легко могут быть восстановлены старые связи и полезные знакомства, кому-то из Рыб вернут давно забытые долги или признаются в чувствах. Однако не спешите слепо доверять поступающим предложениям и душевным излияниям - далеко не все они окажутся реальными и искренними! Просто сейчас вы для многих эдакий лакомый кусочек, поэтому принимайте решения, заблаговременно сняв розовые очки. К концу недели многие Рыбы почувствуют уверенность в себе, а вещие сны, подсказки Вселенной и покровительство Высших Сил могут помочь буквально за один день круто изменить свою жизнь в лучшую сторону!