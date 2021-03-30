Гороскоп Таро на початок квітня: кого із знаків Зодіаку накриє удачею, а кому - не пощастить

Овен

Тиждень в цілому сприятливий для більшості Овнів. Взаємодія з оточуючими і спілкування буде проходити досить легко, що дозволить вийти на новий рівень контактів, виправити минулі недоліки і прокласти нові маршрути. А ось зайва метушливість і бажання поділитися планами можуть стати причиною невдач. Тому не поспішайте "відкривати всі карти" малознайомим людям - крім заздрості і критиканства нічого не отримаєте!

Зібраність і обачність - ось ваш девіз, який допоможе прожити ці дні без втрат. Деяких Овнів може захопити містика і духовна сторона життя. Не поспішайте відмахуватися від цього захоплення - відпочинок потрібен не тільки тілу, але й душі!

Телець

Для більшості Тельців тиждень сприятливий, і ви зможете присвятити себе різним видами творчості, подумати про зміцнення матеріального фундаменту і досить легко налагодити взаємини з корисними людьми. Це період, коли фінансова сторона більшості проектів буде мати першочергове значення. Однак не чекайте зараз легких грошей! Привабливі пропозиції, які можуть посипатися в найближчі дні, найімовірніше, виявляться порожнім звуком, і у вас може відбутися крах надій. Краще запланувати найбільш значущі справи на більш пізній період - Пані Фортуна добереться до вас лише до кінця тижня. Поки вона в дорозі.

Близнюки

Для Близнюків тиждень позитивний і досить динамічний, і від того, наскільки продуктивно ви зумієте прожити ці сім днів, залежить ваша удача на найближчий місяць. Дійте натхненно, це допоможе вам відшукати найбільш короткий шлях до поставлених цілей. Проте до кінця тижня необхідно буде сконцентруватися - недоброзичливці можуть активізуватися і створити проблеми, а саме у ці дні ваша підприємливість і готовність йти "ва банк" допоможуть вам досягти матеріального процвітання!

Рак

На початку тижня більшість Раків зможуть за допомогою творчості висловити свій багатий внутрішній світ і передбачити багато подій, а здатність абстрагуватися від того, що відбувається допоможе проаналізувати причини власних помилок Корисно зосередитися на власних інтересах, не розпорошуючи увагу на суспільне життя. Тим більш, до кінця тижня ймовірні перепади настрою і внутрішнє занепокоєння, які можуть істотно знизити працездатність. Саме час відсіяти все непотрібне і безперспективне, щоб вже наступного тижня вийти на новий рівень, повними сил і з відчуттям ясності.

Лев

Досить вдалий тиждень для доль багатьох Левів, і цей період бажано провести максимально плідно. Оптимістичний і доброзичливий настрій до оточуючих будуть сприяти зростанню вашої популярності. Найближчі сім днів - період створення позитивної карми і варто серйозно поставитися до нових проектів і життєвих цілей! Особливим може бути кінець тижня, оскільки ви будете відчувати не тільки підтримку друзів в складних ситуаціях, але і підтримку вищих сил. Все це може запустити серйозні зміни особистості, дати поштовх до перегляду системи життєвих цінностей, розуміння таємних знаків і здатність управляти своєю долею.

Діва

Для Дів тиждень очікується досить творчим та динамічним, і ви легко зможете досягти успіху не тільки в багатьох справах, але і в складних переговорах, освоїти нову професію і все це при підтримці однодумців! Прагнення максимально проявити свої таланти сприятливо позначиться не тільки в професійному колі, але і в колі сім'ї і близьких - будьте впевнені, вас оцінять гідно! Початок тижня може бути ознаменований новими несподіваними і привабливими пропозиціями в самих різних життєвих сферах. Постарайтеся не втратити почуття реальності і вибирати тільки те, що, дійсно, вам по душі. Осягнути неосяжне не вийде. Наприкінці тижня знайдіть час для рідних і близьких - їм теж важливі ваші любов і підтримка!

Терези

У Терезів на цьому тижні разом з підйомом життєвих сил з'явиться можливість налагодити нові зв'язки і включитися в перспективні довгострокові проекти, а також привнести нові враження в особисте життя. Цей тиждень можна порівняти з трампліном на шляху до нового життя! Однак любовна сфера і наявність невирішених проблем можуть перетворитися в горезвісний камінь спотикання на шляху до успіху і похитнути вашу віру в себе. Якщо вам вдасться налагодити "погоду в домі", ви легко уникнете втрат і знову візьмете курс на перемогу.

Скорпіон

Перша половина тижня для більшості Скорпіонів може виявитися щедра на великі зміни, тому постарайтеся максимально відповідально підходити до будь-яких своїх рішень. Період дуже сприятливий для будь-яких трансформаційних процесів, і багато Скорпіонів будуть готові перейти Рубікон. А ось зростаюче напруження у стосунках може викликати потребу замкнутися в собі і, відкидаючи допомогу, діяти поодинці. Але навіть у цьому випадку, нехай і повільно, ви зумієте просуватися вперед, до життєвих висот! Останні дні тижня можна назвати доленосним періодом, який здатний визначити успіх на найближчі місяці, тому не варто витрачати цей час на пусті розваги, образи, а краще визначити для себе найбільш перспективний вектор розвитку і почати негайно слідувати йому!

Стрілець

Початок тижня вельми сприятливо для будь-якої інтелектуальної діяльності. Однак з робочого ритму може збити непорозуміння з партнерами по роботі. Постарайтеся завчасно розмежувати сфери впливу і опрацювати теми контролю та довіри! Активна соціальна діяльність, на жаль, успіху не принесе, а, навпаки, здатна знеструмити ваш енергорезерв. Відкладіть соціальні контакти хоча б на кінець тижня, коли ваш енергопотенціал зростає, і ви легко зможете проявити дипломатичність і донести до оточуючих свої ідеї. Постарайтеся знайти час для друзів - саме вони допоможуть на цьому тижні в вашій професійній діяльності і відіграють серйозну роль у вашій долі. У цей період може виникнути потреба внести зміни у партнерські стосунки і звільнитися від непотрібних, що гальмують ваш розвиток зв'язків. Це дасть вам можливість розправити крила за спиною і випробувати творче осяяння!

Козеріг

На цьому тижні багато професійних і домашніх проблем Козероги зможуть вирішити досить легко, зберігаючи доброзичливість по відношенню до колег та рідних. А ось властиві вам схильність до суперечок, критичність і зайва прямолінійність, навпаки, можуть перетворити спілкування з оточуючими в пекло, і вам буде складно досягти компромісу або угод по дійсно важливих питаннях! Поліпшення емоційного фону очікуються до кінця тижня, і, можливо, варто всі важливі справи і відкласти переговори до вихідних, не випробовуючи ні долю, ні оточуючих на міцність?

Водолій

На цьому тижні більшість Водоліїв відчуває емоційний підйом, оскільки удача буде йти за вами буквально по п'ятах. Ваша впевненість у собі і своєму майбутньому зросте. Деякі з вас можуть зайняти досить активну соціальну позицію, інші, завдяки фінансовому чуттю, зможуть поліпшити своє матеріальне становище або навіть отримати виграш. Однак бажано тримати вухо гостро і не забувати про горезвісний "безкоштовний сир", щоб не потрапити в "мишоловку спокус"! До кінця тижня ваш магнетизм посилюється, і люди можуть охоче співробітничати з вами, робити вигідні пропозиції по роботі і монетизації ваших знань і досвіду. Не пропустіть момент вийти на абсолютно новий для себе рівень!

Риби

Цей тиждень наштовхує до роздумів на тему зміцнення тилів і довгострокових ділових відносин. У цей період можуть бути легко відновлені старі зв'язки і корисні знайомства, комусь з Риб повернуть давно забуті борги або зізнаються в почуттях. Однак не поспішайте сліпо довіряти пропозиціям і душевним виливам - далеко не всі вони виявляться реальними і щирими! Просто зараз ви для багатьох такий ласий шматочок, тому приймайте рішення, заздалегідь знявши рожеві окуляри. До кінця тижня багато Риб відчують впевненість у собі, а віщі сни, підказки Всесвіту і заступництво Вищих Сил можуть допомогти буквально за один день круто змінити своє життя в кращу сторону!