Гороскоп Таро на 21-27 июня: кто будет купаться в удаче и счастье на этой неделе

Любовь и отношения

Карта недели в сфере любви и отношений – "Четверка жезлов". Эта карта Таро говорит о радости, свободе и приятных неожиданных сюрпризах. Ожидается удачное завершение дел, счастливое событие, а в семье воцарится гармония, покой, умиротворение. Удачным станет общение. Также появится ощущение безопасности, а любви будет в избытке.

По словам мастера Таро, карта говорит о том, что следом за гармонией придут счастливые времена, удачное завершение какого-то дела. На этой неделе нужно чаще смеяться, посещать мероприятия, освободить свою душу от любых обязанностей и условий. Получится открыть новые возможности или ослабить какие-то сети.

Работа и карьера

Карта Таро недели в сфере работы – "Туз мечей". Она говорит о том, что нужно избавиться от иллюзий, понять свое направление в будущем и найти ответы о том, что такое хорошо, а что плохо. Придется встретиться с реальностью и сдать собственный экзамен. Такая карта появляется в тот момент, когда душа стремится к выражению и справедливости. Она поможет подойти с логикой к трудностям. Таролог советует больше верить в себя и осознанно оценивать свои возможности.

"Туз жезлов" — это карта устойчивости, решимости и максимальной внутренней честности. Сейчас вы можете прояснить ситуацию, рассеять сомнения и тогда дорога для вас откроется", - объяснила Кузьмич.

Финансы

За финансы на этой неделе отвечает карта Таро "Четверка пентаклей". Она говорит о том, что появятся капризы, упрямство, застой, нежелание двигаться с места, ограниченное сознание, манипуляции материальными благами, скупость и жадность.

По словам эксперта, эта карта сообщает, что люди держатся за то, что у них есть и не могут избавиться от старых вещей, которые не дают двигаться дальше. Нужно даже в безвыходной ситуации собраться с силами и заняться планированием и организацией своего будущего. Также рекомендуется избавиться от скупого и жадного человека в своем окружении.

Гороскоп Таро для всех знаков Зодиака составила также таролог Дива.

Гороскоп Таро для всех знаков Зодиака с 21 по 27 июня