Гороскоп Таро на 21-27 червня: хто буде купатися в удачі і щасті на цьому тижні

Любов і стосунки

Карта тижня у сфері любові та відносин – "четвірка Жезлів". Ця карта Таро говорить про радість, свободу і приємні несподівані сюрпризи. Очікується вдале завершення справ, щаслива подія, а в родині запанує гармонія, спокій, умиротворення. Вдалим стане спілкування. Також з'явиться відчуття безпеки, а любові буде в надлишку.

За словами майстра Таро, карта говорить про те, що слідом за гармонією прийдуть щасливі часи, вдале завершення якоїсь справи. На цьому тижні потрібно частіше сміятися, відвідувати заходи, звільнити свою душу від будь-яких обов'язків і умов. Вийде відкрити нові можливості або послабити якісь мережі.

Робота і кар'єра

Карта Таро тижня у сфері роботи - "Туз мечів". Вона говорить про те, що потрібно позбутися ілюзій, зрозуміти свій напрямок в майбутньому і знайти відповіді про те, що таке добре, а що погано. Доведеться зустрітися з реальністю і скласти власний іспит. Така карта з'являється в той момент, коли душа прагне до вираження і справедливості. Вона допоможе підійти з логікою до труднощів. Таролог радить більше вірити в себе та усвідомлено оцінювати свої можливості.

"Туз Жезлів" - це карта стійкості, рішучості та максимальної внутрішньої чесності. Зараз ви можете прояснити ситуацію, розсіяти сумніви й тоді дорога для вас відкриється", - пояснила Кузьмич.

Фінанси

За фінанси на цьому тижні відповідає карта Таро"четвірка пентаклей". Вона говорить про те, що з'являться капризи, впертість, застій, небажання рухатися з місця, обмежена свідомість, маніпуляції матеріальними благами, скупість і жадібність.

За словами експерта, ця карта повідомляє, що люди тримаються за те, що у них є і не можуть позбутися старих речей, які не дають рухатися далі. Потрібно навіть в безвихідній ситуації зібратися з силами та зайнятися плануванням і організацією свого майбутнього. Також рекомендується позбутися від скупої та жадібної людини у своєму оточенні.

Гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку склала також Таролог Діва.

Гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку з 21 по 27 червня