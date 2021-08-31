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Знаменитый астролог назвал главных счастливчиков осени 2021 среди знаков Зодиака

Новина українською →
Вторник 31 августа 2021 06:00
Знаменитый астролог назвал главных счастливчиков осени 2021 среди знаков Зодиака Фото: Гороскоп 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп 2021 расскажет про три знака Зодиака, которые накроет небывалым везением уже этой осенью. Рейтинг зодиакальных счастливчиков составил известный украинский астролог Влад Росс.

Об этом сообщает Униан.

Водолей - первое место

Астролог считает, что у Водолея замечательные шансы подняться вверх по карьерной лестнице. Вам будет фартить во многих жизненных сферах, а особенно в новых начинаниях, бизнесе, карьере. В целом осень станет для Водолея временем шика, блеска и красоты.

Весы - второе место

Знак Зодиака ждут невероятные любовные приключения этой осенью. Вам будет везти во всем, а особенно в любви, личных отношениях, зачатии детей. Удачными станут для вас творческие проекты и путешествия.

Близнецы - третье место

Астролог считает, что у Близнецов отличный шанс стать главными путешественниками сезона. У вас все сложится замечательно при получении образования, а также в дальних поездках и путешествиях. Благоприятна в этот период эмиграция. Осенью может измениться круг ваших интересов и мировоззрение, но это пойдет вам только на пользу.

Ранее астрологи также рассказали, какие крутые перемены подарят первые дни осени трем знакам Зодиака.

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