Знаменитый астролог назвал главных счастливчиков осени 2021 среди знаков Зодиака

Гороскоп 2021 расскажет про три знака Зодиака, которые накроет небывалым везением уже этой осенью. Рейтинг зодиакальных счастливчиков составил известный украинский астролог Влад Росс.

Водолей - первое место

Астролог считает, что у Водолея замечательные шансы подняться вверх по карьерной лестнице. Вам будет фартить во многих жизненных сферах, а особенно в новых начинаниях, бизнесе, карьере. В целом осень станет для Водолея временем шика, блеска и красоты.

Весы - второе место

Знак Зодиака ждут невероятные любовные приключения этой осенью. Вам будет везти во всем, а особенно в любви, личных отношениях, зачатии детей. Удачными станут для вас творческие проекты и путешествия.

Близнецы - третье место

Астролог считает, что у Близнецов отличный шанс стать главными путешественниками сезона. У вас все сложится замечательно при получении образования, а также в дальних поездках и путешествиях. Благоприятна в этот период эмиграция. Осенью может измениться круг ваших интересов и мировоззрение, но это пойдет вам только на пользу.