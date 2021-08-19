Гороскоп на сентябрь для Овна: будьте осторожны на работе и берегитесь разрыва отношений!

Овен в сентябре будет заниматься организационными вопросами коллег, сотрудников, вопросами увольнения и найма, поиском работы. Также в этом месяцы велик риск заболеваний, острых респираторных, инфекционных и венерических. Для кого-то в этом месяце карьера может закончиться, кого-то поймают на воровстве.

"Вам нужно быть аккуратными и проявить выдержку, чтобы избежать обвинений в непрофессионализме или публичных скандалов. Будьте предельно честными, выполняйте всю работу тщательно и скрупулезно", - считает Арина.

Овнов, которые смогут преодолеть препятствия на работе в сентябре и не будут разжигать конфликты и интриги в сентябре в 2021, ожидает успех. Будет вознаграждение, доходы и повышение в должности в ноябре 2021.

Безработным Овнам в сентябре 2021 будут предоставлены все возможности, чтоб найти работу либо сменить ее. Это благоприятное время для профпереориентации, для обучения и овладения новой профессии. В поездках и путешествиях есть риск больших трат, нервов и мошенничества.

Также не следует сбрасывать со счетов завистников и тайных врагов, в этом месяце они могут активизироваться.

"В семейных отношениях может быть по-разному. Либо вас ждет серьезный разговор с партнером и вы придете к консенсусу либо закончится все разрывом связей и общения. Это так же касается и делового партнерства. В этот период любая конфликтная ситуация, в том числе и судебные разбирательства, будут решены не в вашу пользу. Единственное, что может решить конфликт - это большая сумма денег", - предупредила астролог.

Некоторых Овнов в это время ждет служебный роман и многочисленные связи интимного характера. Ваша сексуальная жизнь в сентябре 2021 станет наиболее насыщенной и разнообразной. С партнером вы сможете выйти на более высокий чувственный уровень.

Велика вероятность штрафов, арестов счетов, других серьезных неприятностей. Также убытки возможны в связи с экспортно-импортными операциями, зарубежными партнерами, наукой, спортом, творчеством.