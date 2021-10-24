Гороскоп для Рака на ноябрь 2021: откуда придет успех, а откуда - проблемы

Гороскоп для Рака на ноябрь 2021 сулит знаку Зодиака удачу в карьере, бизнесе, делах, сдержанный период в личной жизни, а также опасности со стороны здоровья.

"Ноябрь 2021 – время деловых и коммерческих поездок для знака зодиака Рак. Нужные для вашего бизнеса финансы будут у других людей, и поэтому перед вами будет стоять цель привлечь этих людей в свою жизнь, наладить контакт с потенциальными деловыми партнерами, клиентами и заказчиками, провести сделки, расширить свою аудиторию", - уверена эксперт.

Несмотря на большую возложенную на них ответственность, удача будет сопутствовать Ракам везде. Все переговоры удачно трансформируются в выгодные деловые соглашения, что не может не понравиться вашему начальству. У вас могут появиться лучшие возможности для профессионального роста и продвижения по карьерной лестнице.

Однако, советует астролог, напряженный график может повысить уровень стресса: не забывайте отдыхать.

Семейные Раки будут вынуждены утрясать кое-какие дела, связанные с недвижимостью. У женщин подходящего возраста весьма высока вероятность наступления беременности. У тех, кто в поиске, наступит временное затишье.

"Планы по поводу романтических свиданий, новых знакомств и прочее будут давать сбой. Но огорчаться здесь не стоит – всему свое время. Если нет прорыва в этом сегменте, то лучше заняться спортом, чтобы избежать проблем со здоровьем", - добавила Арина.

Желательно уделить внимание поддержке своей иммунной системы. В этом смысле стоит изучить принципы правильного питания, не допускать переохлаждения организма, а также заниматься фитнесом, делать утренние пробежки, можно записаться на сеанс массажа, посетить бассейн.