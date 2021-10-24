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Гороскоп для Рака на листопад 2021: звідки прийде успіх, а звідки - проблеми

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Неділя 24 жовтня 2021 10:00
Гороскоп для Рака на листопад 2021: звідки прийде успіх, а звідки - проблеми Колаж РБК-Україна: Гороскоп для Рака на листопад 2021
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп для Рака на листопад 2021 обіцяє знаку Зодіаку удачу в кар'єрі, бізнесі, справах, стриманий період в особистому житті, а також небезпеки з боку здоров'я.

Прогнозом на листопад 2021 з Lite поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком).

"Листопад 2021 - час ділових і комерційних поїздок для знака зодіаку Рак. Потрібні для вашого бізнесу фінанси будуть в інших людей, і тому перед вами стоятиме мета залучити цих людей у своє життя, налагодити контакт з потенційними діловими партнерами, клієнтами та замовниками, провести угоди, розширити свою аудиторію", - впевнена експерт.

Попри велику покладену на них відповідальність, удача буде супроводжувати Раків скрізь. Всі переговори вдало трансформуються в вигідні ділові угоди, що не може не сподобатися вашому начальству. У вас можуть з'явитися кращі можливості для професійного зростання і просування по кар'єрних сходах.

Однак, радить астролог, напружений графік може підвищити рівень стресу: не забувайте відпочивати.

Сімейні Раки будуть змушені утрясати деякі справи, пов'язані з нерухомістю. У жінок відповідного віку досить висока ймовірність настання вагітності. У тих, хто в пошуку, настане тимчасове затишшя.

"Плани з приводу романтичних побачень, нових знайомств та інше будуть давати збій. Але засмучуватися тут не варто - всьому свій час. Якщо немає прориву в цьому сегменті, то краще зайнятися спортом, щоб уникнути проблем зі здоров'ям", - додала Аріна.

Бажано приділити увагу підтримці своєї імунної системи. У цьому сенсі варто вивчити принципи правильного харчування, не допускати переохолодження організму, а також займатися фітнесом, робити ранкові пробіжки, можна записатися на сеанс масажу, відвідати басейн.

Раніше астролог також розповіла, що в листопаді 2021 чекає Овна, Тільця і Близнюків

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