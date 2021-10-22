Гороскоп на ноябрь 2021 для Овна: что кардинально изменит конец осени для знака Зодиака

По словам астролога, в деловой сфере у Овнов на первое место выйдут амбиции и их стремление подняться по карьерной лестнице. Звезды во всем благоприятствуют в данной сфере, а потому стоит обратить внимание на внедрение своих бизнес-планов, которые были созданы ранее. Некоторые препятствия на пути к движению вперед может создать Марс, но ваша целеустремленность и позитивный настрой на успех сделают свое, и вы однозначно добьетесь решения поставленных перед собой задач.

"По линии партнерства ожидается некий спад. Будьте готовы к кризису в отношениях, причиной которому будет ваша нетерпимость, крайняя радикализация собственного мнения и даже настрой на серьезный разрыв давно сложившихся отношений. Поэтому будьте осторожны в своих высказываниях, следите за лексикой и не давайте поводов к ревности со стороны второй половинки", - говорит Арина.

Во второй половине ноября будут вполне очевидны намерения Овнов ввязаться в какую-либо авантюру. Это касается и личной жизни, и бизнес-отношений.

"Не стоит кидаться в крайности, нужно хорошо взвесить все за и против - этого будет достаточно, чтобы понять, что стоит на кону и чем грозит ваша опрометчивость. Помните, что главное здесь - соблюдение законов. Особенно это касается офисных работников, связанных с юриспруденцией и финансами", - добавила эксперт.

Для творческих людей и представителей науки вполне вероятны дополнительные финансовые поступления, незапланированные ранее - возможно, гонорары за выполненные ранее труды. У тех, кто занимается интерьерным дизайном и хенд-мейд, профессиональных спортсменов и прочих представителей родственных профессий, в работе откроется "второе дыхание". Не нужно упускать при этом времени и лучше сразу создать позитивный настрой на эффективный результат - иногда, возможно, и в ущерб свободному времени.