Гороскоп на май для Козерогов: какие судьбоносные перемены ждут вас в конце весны

Асцендетные Козероги скорее всего будут заняты вопросами касающихся детей, отдыха, развлечений и творчества. В мае возможны романтические увлечения, творческое вдохновение, посещение косметологов, массажистов и море удовольствий.

Так же могут быть чрезмерные траты на детей, на обучение и заграничные поездки. Многие Козероги будут в этот период склонны к авантюризму, азарту, приключениям, риску.

Успех и популярность ждет представителей публичных профессий: сейчас, благодаря артистизму, можно подать себя в самом выигрышном свете, завоевать любовь аудитории и новых приверженцев вашей идеологии.

В течение месяца могут быть интриги в делах, на работе, неприятности, которые могут подпортить здоровье или любые двусмысленные ситуации.

Майское затмение будет связано у вас с некими потерями, обманом, тайными врагами, нестабильным психоэмоциональным состоянием, отказу от старых программ, старой жизни, дальними странствиями и переездами, эмиграцией, тайными интригами и увлечениями.

Так же могут выясниться новые нюансы в бизнесах необлагаемым налогами, офшорах, медицинским, отельно-санаторным бизнесом. Возможно, придётся принести жертву ради какой-то цели или вплотную заняться благотворительностью.

Многим Козерогам, несмотря на активное общение и пребывание в самом центре событий, будет хотеться уединиться. Отправляйтесь в путешествие, и майская поездка принесет творческое вдохновение.

Вас будет интересовать психология, философия и разные тайные знания. Можно получить тайного покровителя, поддержку доброжелателя.