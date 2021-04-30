Гороскоп на май для Козерогов: какие судьбоносные перемены ждут вас в конце весны

Гороскоп на май 2021 для знака Зодиака Козерог подскажет, к каким важным событиям и переменам следует вам приготовиться в последний месяц весны. Астролог дала важные советы представителям знака в сферах любви, карьеры, финансов, отношений с близкими, а также здоровья.
Прогноз на май 2021 для Козерогов составила известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асценденту (восходящему знаку).
Асцендетные Козероги скорее всего будут заняты вопросами касающихся детей, отдыха, развлечений и творчества. В мае возможны романтические увлечения, творческое вдохновение, посещение косметологов, массажистов и море удовольствий.
Так же могут быть чрезмерные траты на детей, на обучение и заграничные поездки. Многие Козероги будут в этот период склонны к авантюризму, азарту, приключениям, риску.
Успех и популярность ждет представителей публичных профессий: сейчас, благодаря артистизму, можно подать себя в самом выигрышном свете, завоевать любовь аудитории и новых приверженцев вашей идеологии.
В течение месяца могут быть интриги в делах, на работе, неприятности, которые могут подпортить здоровье или любые двусмысленные ситуации.
Майское затмение будет связано у вас с некими потерями, обманом, тайными врагами, нестабильным психоэмоциональным состоянием, отказу от старых программ, старой жизни, дальними странствиями и переездами, эмиграцией, тайными интригами и увлечениями.
Так же могут выясниться новые нюансы в бизнесах необлагаемым налогами, офшорах, медицинским, отельно-санаторным бизнесом. Возможно, придётся принести жертву ради какой-то цели или вплотную заняться благотворительностью.
Многим Козерогам, несмотря на активное общение и пребывание в самом центре событий, будет хотеться уединиться. Отправляйтесь в путешествие, и майская поездка принесет творческое вдохновение.
Вас будет интересовать психология, философия и разные тайные знания. Можно получить тайного покровителя, поддержку доброжелателя.
Напомним, ранее мы писали о том, жизнь каких знаков Зодиака круто изменится в мае 2021.