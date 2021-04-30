Гороскоп на травень для Козерогів: які доленосні зміни чекають вас в кінці весни

Асцендетні Козероги швидше за все будуть зайняті питаннями, що стосуються дітей, відпочинку, розваг і творчості. У травні можливі романтичні захоплення, творче натхнення, відвідування косметологів, масажистів і море задоволень.

Так само можуть бути надмірні витрати на дітей, на навчання і закордонні поїздки. Багато Козерогів будуть в цей період схильні до авантюризму, азарту, пригод, ризику.

Успіх і популярність чекає представників публічних професій: зараз, завдяки артистизму, можна подати себе в самому виграшному світлі, завоювати любов аудиторії та нових прихильників вашої ідеології.

Протягом місяця можуть бути інтриги в справах, на роботі, неприємності, які можуть зіпсувати здоров'я або будь-які двозначні ситуації.

Травневе затемнення буде пов'язано у вас з якимись втратами, обманом, таємними ворогами, нестабільним психоемоційним станом, відмови від старих програм, старого життя, далекими мандрами та переїздами, еміграцією, таємними інтригами та захопленнями.

Так само можуть з'ясуватися нові нюанси в бізнесах з неоподатковуваними податками, офшорах, медичних, готельно-санаторним бізнесом. Можливо, доведеться принести жертву заради якоїсь мети або впритул зайнятися благодійністю.

Багатьом Козерогам, попри на активне спілкування та перебування в самому центрі подій, буде хотітися усамітнитися. Відправляйтеся в подорож, і травнева поїздка принесе творче натхнення.

Вас буде цікавити психологія, філософія і різні таємні знання. Можна отримати таємного покровителя, підтримку доброзичливця.