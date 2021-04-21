Гороскоп на май для Близнецов: астролог рассказала, в какой сфере вы обречены на успех

Астролог говорит, что новолуние и лунное затмение будет проходит у Близнецов на оси 6 и 12 дома, что будет затрагивать темы работы, здоровья, сферы обслуживания, ваших подчиненных и домашнего персонала, так же профессионального образования вдали от дома или онлайн. Возможны вынужденные командировки, отъезды, эмиграция или вам захочется поработать в уединении или где-то далеко, на островах.

"Вдалеке от дома вы сможете обрести душевную гармонию, вдохновение, благоприятно будут проходить лечение и отдых в санаториях. Также вы сможете успешно вести дела с налоговыми, отельно-гостичным бизнесом, в сфере медицины, косметологии и туризма", - прогнозирует Арина.

Начало мая отметится позитивными событиями во всех вопросах, связанных с работой. Постарайтесь самые важные дела сделать в первой половине месяца, так как потом ваш управитель Меркурий будет замедляться и разворачиваться в ретроградное движение. Будут срываться важные планы или откладываться на неопределенный период. Не поддавайтесь желанию уволиться под воздействием эмоций. Только хорошо проработанные решения и пути позволят выйти из ситуации с достоинством.

"Сконцентрируйтесь на своем развитии, открывайте для себя новые пути и решения в профессии, прислушивайтесь к интуиции, так же подсказка может прийти во сне. Больше времени проводите с ребенком, позаботьтесь о его безопасности, исключите экстремальные виды отдыха. Совместная поездка будет очень полезной, сблизит вас и запомнится надолго", - добавила астролог.

Близнецам в мае стоит побеспокоиться о здоровье. Могут проявиться иммунные заболевания, аллергические и психоэмоциональные. Укрепить иммунитет, проводить оздоровление особенно полезно в первой и второй декаде месяца.