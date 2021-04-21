Гороскоп на май для Близнецов: астролог рассказала, в какой сфере вы обречены на успех

Гороскоп на май 2021 для Близнецов расскажет, что звезды и планеты сулят этому знаку Зодиака в конце весны. Астролог дала важные советы представителям зодиакального созвездия.
Прогноз на май 2021 для Близнецов составила известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асценденту (восходящему знаку).
Астролог говорит, что новолуние и лунное затмение будет проходит у Близнецов на оси 6 и 12 дома, что будет затрагивать темы работы, здоровья, сферы обслуживания, ваших подчиненных и домашнего персонала, так же профессионального образования вдали от дома или онлайн. Возможны вынужденные командировки, отъезды, эмиграция или вам захочется поработать в уединении или где-то далеко, на островах.
"Вдалеке от дома вы сможете обрести душевную гармонию, вдохновение, благоприятно будут проходить лечение и отдых в санаториях. Также вы сможете успешно вести дела с налоговыми, отельно-гостичным бизнесом, в сфере медицины, косметологии и туризма", - прогнозирует Арина.
Начало мая отметится позитивными событиями во всех вопросах, связанных с работой. Постарайтесь самые важные дела сделать в первой половине месяца, так как потом ваш управитель Меркурий будет замедляться и разворачиваться в ретроградное движение. Будут срываться важные планы или откладываться на неопределенный период. Не поддавайтесь желанию уволиться под воздействием эмоций. Только хорошо проработанные решения и пути позволят выйти из ситуации с достоинством.
"Сконцентрируйтесь на своем развитии, открывайте для себя новые пути и решения в профессии, прислушивайтесь к интуиции, так же подсказка может прийти во сне. Больше времени проводите с ребенком, позаботьтесь о его безопасности, исключите экстремальные виды отдыха. Совместная поездка будет очень полезной, сблизит вас и запомнится надолго", - добавила астролог.
Близнецам в мае стоит побеспокоиться о здоровье. Могут проявиться иммунные заболевания, аллергические и психоэмоциональные. Укрепить иммунитет, проводить оздоровление особенно полезно в первой и второй декаде месяца.