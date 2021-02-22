Гороскоп на март 2021 для Близнецов: что изменится для вас в любви, деньгах и карьере

В марте Близнецов ждут приключения, азарт, авантюры и интересные поездки. Также могут возобновиться судебные дела, столкновения с несправедливостью и неприятности, связанные с вашими родственниками. Это хороший период для переговоров с боссом или другими влиятельными людьми.

"Публичные светские мероприятия помогут вам оказаться в центре внимания. Продемонстрируйте окружающим свой профессионализм, обаяние и склонность к сотрудничеству и заинтересованность. Не ждите, чтобы окружающие обратили на вас внимание: пользуйтесь любым удобным случаем, чтобы попасться им на глаза", - советует Арина Артуровна.

Это благоприятный период, чтобы искать покровительства, спонсорства, статусных женщин или тех, кто обладает властью или положением. Используйте представившийся случай для расширения своих возможностей. Зарубежное партнерство или совместный проект могут вынести вас на волну успеха, сделать известным и успешным человеком.

Астролог предупреждает, что есть вероятность неприятностей со здоровьем во второй половине месяца.

"Вам следует в это время особенно внимательно относиться к любым недомоганиям, одеваться по погоде, провести профилактические мероприятия и укрепить иммунитет, чтобы не обострились хронические и психические заболевания. Ни в коем случае не затягивайте с визитом к врачу, если плохо себя чувствуете", - резюмировала астролог.