Гороскоп на июль для Девы: вас ждут фантастические приключения!

Июль будет наполнен интригами, скрытыми и тайными действиями, возможен переезд в другой город, страну или по городу. Возможен обман и неопределенность в таких сферах как работа, финансы, в какой-то скрытой деятельности. Это могут быть так же тайные любовные романы и приключения.

"Есть перспектива, что вы со своим любимым человеком или с человеком, с которым у вас присутствует тонкая эмоциональная связь, отправитесь в дальнее путешествие или переедете к нему жить", - подчеркнула астролог.

Она добавила, что в июле ситуация на работе может вызывать напряжение, однако, во второй половине месяца все может решиться неожиданно или вам сделают перспективные предложения, на которые вам стоит согласиться. Руководители и предприниматели могут столкнуться с недобросовестностью сотрудников. Если будут предлагать командировки – соглашайтесь. В первой декаде они будут немного сложные, а во второй — очень удачные.

Самые яркие изменения ожидаются у Дев в личной жизни.

"Что касается личной жизни, то здесь в отношениях будет присутствовать страсть, любовь и интриги, возможны даже любовные треугольники. В семье вы сможете рассчитывать на хорошие отношения с детьми, партнер будет поддерживать ваши начинания, оказывать заботу либо вам придется ухаживать за кем-то. Тем, кто в поисках любви, удастся познакомиться с человеком близким вам по духу, музыкантом или творческой личностью, вдалеке от дома, в путешествиях, ретритах, йоге и разных медицинских центрах. Есть вероятность заключения романтического союза на основе общих интересов", - сообщила Арина Артуровна.

Девам будет сопутствовать удача в финансах, возможно получить значительные суммы или выгоду от спонсоров, друзей, партнеров, любовников. Хобби, связанные с домашними животными, медициной, техникой принесет и удовольствие, и дополнительный доход.

Опасности Вам не грозят, а вот здоровью следует уделить пристальное внимание, чтобы своевременно заметить симптомы и избежать серьезных последствий. В этом месяце важно набраться энергии, следить за своим здоровье, а если нужно – пройти лечение в клинике или санаториях. Так же проходить отчистки, ретриты, разные медитативные техники.