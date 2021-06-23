Гороскоп на июль для Близнецов: середина лета принесет новые возможности!

Июль благоприятный месяц для новых знакомств, общения, поездок, обучения, консультаций. Но могут быть споры, сплетни, конфликты с друзьями, родственниками, неудачи в поездках и документах, хейт в соцсетях и публикациях, судебные хлопоты.

"Планируя поездку в отпуск, командировку, постарайтесь тщательно проверить документы, билеты, визы, бронь и т. д., поскольку недочеты, ошибки в оформлении могут испортить вам настроение", - рекомендует астролог.

В июле полезно заняться творчеством, а также выступать с презентациями, придумывать и воплощать в жизнь онлайн-проекты, идти на языковые курсы, расширять свои возможности в науке или IT сфере.

Если для реализации Ваших идей требуется помощь, то сейчас наверняка отыщется подходящий эксперт (коуч, тренер), и сотрудничество, коллаборация принесет немалую прибыль в будущем.

"Могут быть обманы и неточная информация со стороны, спонсоров, друзей и представителей общественных организаций. Вы можете привлечь в решение своих проблем знакомых, друзей, близких родственников, активно используйте свои старые связи и находите новые", - предупредила Арина Артуровна.

Доходы ожидайте от партнерства, коллабораций, недвижимости, родственников, различных консультаций, индивидуальных проектов. Деньги могут прийти как компенсация, решение юридического вопроса в Вашу пользу. Ваш партнер по браку или любимый человек тоже порадует хорошим заработком.

Возможны перспективные, рабочие и любовные знакомства с людьми старшего возраста, более высокого социального статуса. Интересные встречи возможны и в поездках. Уделите время семье, обустройству жилища, ремонту, другим домашним заботам. Склонность к правонарушениям может повлечь штрафы, будьте аккуратны на дороге.