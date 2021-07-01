Гороскоп на июль 2021 для всех знаков Зодиака: какие важные перемены ждут каждого из нас

ОВЕН

Астролог считает, что июль для Овнов будет удачным месяцем, очень активным, вдохновенным и творческим, так как будут действовать "львиные" энергии, которые близки по духу Овнам.

"Вы будете чувствовать колоссальную энергию и желание действовать, добиваться своих целей, сможете быть услышанными и показать себя во всей красе. Только не перестарайтесь, иначе люди увидят вашу неискренность и дешевые понты. Уделите время своим детям, хобби и проектам, которые носят творческий характер и публичность", - советует эксперт.

По мнению Арины, прибыль принесут также различные образовательные и научные проекты, торговля, юриспруденция, сотрудничество с зарубежными партнерами, спортивные мероприятия.

"Могут всплыть проблемы взаимоотношений с детьми, проблемы воспитания, возможно, вы мало уделяете им время и заняты только своей персоной. Если же Вы давно мечтаете о ребенке, то в середине лета велика вероятность зачатия или усыновления малыша", - порадовала астролог.

А вот в личной жизни все будет не так гладко. Астролог считает, что могут быть огорчения в любви, разрывы отношений с любимыми, измены, разочарования и разводы. В отношениях трудно будет найти компромисс, будет хотеться гнуть свою линию, ваш партнер или вы можете потребовать, чтоб отношения перешли на более серьезный уровень, либо нет смысла дальше продолжать.

При этом вы можете рассчитывать на поддержку от папы или мамы. Также июль весьма благоприятен для ремонта. Ваша обновленная квартира или дом станет уютным и комфортным. Многие Овны смогут в этот период существенно улучшить свои бытовые условия.

"Ваш энергетический порыв, инициатива и высокая работоспособность будут отмечены не только близкими, но и коллегами. Ваша интуиция и благоприятные обстоятельства будут способствовать выгодным инвестициям, депозитам. Июль отлично подходит для новых проектов, организации бизнеса, получения прибыли от производства", - резюмировала Арина Артуровна.

ТЕЛЕЦ

"Обстоятельства июля будут развивать или улучшать вас и ваши основные навыки, вам нужно будет больше читать, собирать информацию и учиться. Вы будете находиться в движении, постоянно стремиться к разнообразию и переменам. Количество встреч, поездок и контактов с людьми в это время значительно возрастет", - прогнозирует астролог.

Эксперт считает, что в это время появится интерес к учебе, онлайн-обучению либо нужно будет пройти курсы по повышению своей квалификации. Возможны непродолжительные поездки, кратковременные командировки или смена квартиры, работы.

Хорошее время для оформления документов и других важных бумаг. Могут открыться способности к писательству, маркетингу, коммерции, логистике, вождению авто. Прекрасное время, чтоб пройти курсы по вождению и получить права.

А вот в личных делах могут возникнуть трудности. В июле возможны конфликты в семье, с родителями, или из-за них, партнеров, недвижимости. Семейные проблемы, вопросы по недвижимости и жилплощади, противоречащие обстоятельства между домом и работой, возможно вы мало время уделяете семье и много времени проводите за работой.

"Будьте аккуратны в выяснениях отношений, так как это могут быть первыми звоночками к разводу. Следите за здоровьем родителей, вероятны болезни родственников, уход или разлука с одним из них", - предупредила астролог.

В финансовых вопросах июль будет благоприятен. Существенные денежные поступления могут быть от любой коллаборации, а также от консультаций. Возможно, кто-то получит материальное вознаграждение за победу в конкурсе, тендере, соревнованиях. Значительные суммы могут прийти от родственников, недвижимости, близкого окружения, аграрной и пищевой промышленности.

"В июле Тельцы проявят свою дипломатичность, смогут решить многие конфликты, найти компромисс в сложных переговорах, грамотно выстроить аргументацию в споре. Как личные, так и деловые отношения будут завязываться легко и непринужденно, а талант объяснять и убеждать поможет в июле предпринимателям, продавцам, консультантам и коучам", - резюмировала Арина Артуровна.

БЛИЗНЕЦЫ

Июль благоприятный месяц для новых знакомств, общения, поездок, обучения, консультаций. Но могут быть споры, сплетни, конфликты с друзьями, родственниками, неудачи в поездках и документах, хейт в соцсетях и публикациях, судебные хлопоты.

"Планируя поездку в отпуск, командировку, постарайтесь тщательно проверить документы, билеты, визы, бронь и т. д., поскольку недочеты, ошибки в оформлении могут испортить вам настроение", - рекомендует астролог.

В июле полезно заняться творчеством, а также выступать с презентациями, придумывать и воплощать в жизнь онлайн-проекты, идти на языковые курсы, расширять свои возможности в науке или IT сфере.

Если для реализации Ваших идей требуется помощь, то сейчас наверняка отыщется подходящий эксперт (коуч, тренер), и сотрудничество, коллаборация принесет немалую прибыль в будущем.

"Могут быть обманы и неточная информация со стороны, спонсоров, друзей и представителей общественных организаций. Вы можете привлечь в решение своих проблем знакомых, друзей, близких родственников, активно используйте свои старые связи и находите новые", - предупредила Арина Артуровна.

Доходы ожидайте от партнерства, коллабораций, недвижимости, родственников, различных консультаций, индивидуальных проектов. Деньги могут прийти как компенсация, решение юридического вопроса в Вашу пользу. Ваш партнер по браку или любимый человек тоже порадует хорошим заработком.

Возможны перспективные, рабочие и любовные знакомства с людьми старшего возраста, более высокого социального статуса. Интересные встречи возможны и в поездках. Уделите время семье, обустройству жилища, ремонту, другим домашним заботам. Склонность к правонарушениям может повлечь штрафы, будьте аккуратны на дороге.

РАК

По словам эксперта, первая декада июля может быть весьма напряженной и это будет связано с финансами, растратами, работой и своими обязательствами как финансовыми, так и перед людьми.

"С другой стороны, может быть резкое изменение материального положение, как в плюс, так и в минус. Новолуние в вашем знаке говорит, о том, что стоит уделить внимание себе, своей внешности, здоровью, дому, семье, комфорту и уюту", - рассказывает эксперт.

В этом месяце вы будете в центре внимания, излучать уверенность в себе и своих силах. Нужно понять, чего вы хотите от жизни и составить план реализации. Ваши желания могут идти в разрез с партнером по браку или по бизнесу. Но это не отменяет страсть, любовь, яркие свидания с вашим любимым человеком.

В июле, несмотря на разгар лета и желание отдохнуть, первую половину месяца стоит усиленно поработать, проявить энтузиазм в решении всех текущих вопросов, причем не только своих, а и ваших партнеров. Награда за это может быть внушительной. Ваша деловая репутация укрепит свои позиции.

Во второй половине месяца благоприятное время для выступлений перед публикой, переговоров, предложений. Ваш актерский талант и красноречие помогут завоевать любовь поклонников и расположенность коллег и партнеров по бизнесу.

"Конец месяца идеально подходит для комфортабельного и дорогого отдыха, праздников и развлечений, встреч в дружеских компаниях. Причем не исключено, что именно вы будете инициатором таких поездок, вечеринок и сможете проявить великолепные организаторские способности. В июле ваша общительность и миловидность позволят умело использовать связи для удачного решения ваших вопросов", - добавила астролог.

ЛЕВ

Астролог отметила, что Львы окажутся в центре многих событий, а достижение целей станем особенно легким.

"Это ваше время! Венера и Марс в вашем знаке, после 22 июля и Солнце перейдет в знак Лев. А это значит, что плевать вы хотели на мнение окружающих, вы будете в центре внимания всех событий или станете причиной этих событий. Ваша харизма, успех и обаяние будет слепить до тошноты, вызывая зависть у окружающих. Гните свою линию, высказывайте свои желание и ставьте свои условия и ультиматумы. В этом месяце это сработает. Это время достижения целей, во чтобы это вам не стало. Вы сияете и излучаете солнечную энергию, а поэтому нужные люди и партнеры сами к вам притянутся. Не забывайте использовать ваше врожденное актерское мастерство и игру", - рассказала Арина Артуровна.

Запускайте новые проекты, покупайте рекламу, пиарьте свой продукт, правда, с коллаборацией и сотрудничеством могут быть проблемы, так как вы не слышите и не видите окружающих.

Проблемы и нервные вопросы могут решиться неожиданным для вас способом. Вы будете чувствовать огромный потенциал энергии, сексуальность и агрессивность. В этом месяце ждите любовные яркие приключения, много страсти, спорта, шикарный отдых и подарки от ваших партнеров или поклонников.

Месяц так же благоприятен для того, чтоб привести себя в порядок, поменять стиль, сходить в салон, к косметологу, на шоппинг и преобразиться. Не бойтесь быть ярким и запоминающимся в своем стиле с ноткой эксцентричности.

Астролог предупредила, что в сфере личных отношений стоит быть осторожнее, но возможны и приятные сюрпризы.

"Для Асцендентных Львов есть вероятность разрывов в отношениях, браках, партнерствах. Увлеченность другим человеком. Запланированный отпуск можно провести со "своим человеком" в приятном путешествии. Одинокие Львы в дороге могут познакомиться с интересным попутчиком, с которым завяжется дружба и не только…", - подчеркнула Арина Артуровна.

Львы-родители будьте очень внимательны с детьми, а спокойный настрой и умение договориться помогут установить с подрастающим поколением доверительные отношения. Июль подходит для зачатия.

Возможна хорошая прибыль от предпринимательской деятельности, доходы от сделок по недвижимости, существенная материальная поддержка. Многие ваши финансовые инициативы будут конструктивны и принесут доход.

Этот период подходит и для отдыха, развлечений, в том числе и спортивных, а также увлечений психологией, религией, творчеством. Удачное время для освоения игры на музыкальном инструменте, оздоровительных процедур.

ДЕВА

Июль будет наполнен интригами, скрытыми и тайными действиями, возможен переезд в другой город, страну или по городу. Возможен обман и неопределенность в таких сферах как работа, финансы, в какой-то скрытой деятельности. Это могут быть так же тайные любовные романы и приключения.

"Есть перспектива, что вы со своим любимым человеком или с человеком, с которым у вас присутствует тонкая эмоциональная связь, отправитесь в дальнее путешествие или переедете к нему жить", - подчеркнула астролог.

Она добавила, что в июле ситуация на работе может вызывать напряжение, однако, во второй половине месяца все может решиться неожиданно или вам сделают перспективные предложения, на которые вам стоит согласиться. Руководители и предприниматели могут столкнуться с недобросовестностью сотрудников. Если будут предлагать командировки - соглашайтесь. В первой декаде они будут немного сложные, а во второй - очень удачные.

Самые яркие изменения ожидаются у Дев в личной жизни.

"Что касается личной жизни, то здесь в отношениях будет присутствовать страсть, любовь и интриги, возможны даже любовные треугольники. В семье вы сможете рассчитывать на хорошие отношения с детьми, партнер будет поддерживать ваши начинания, оказывать заботу либо вам придется ухаживать за кем-то. Тем, кто в поисках любви, удастся познакомиться с человеком близким вам по духу, музыкантом или творческой личностью, вдалеке от дома, в путешествиях, ретритах, йоге и разных медицинских центрах. Есть вероятность заключения романтического союза на основе общих интересов", - сообщила Арина Артуровна.

Девам будет сопутствовать удача в финансах, возможно получить значительные суммы или выгоду от спонсоров, друзей, партнеров, любовников. Хобби, связанные с домашними животными, медициной, техникой принесет и удовольствие, и дополнительный доход.

Опасности Вам не грозят, а вот здоровью следует уделить пристальное внимание, чтобы своевременно заметить симптомы и избежать серьезных последствий. В этом месяце важно набраться энергии, следить за своим здоровье, а если нужно - пройти лечение в клинике или санаториях. Так же проходить отчистки, ретриты, разные медитативные техники.

ВЕСЫ

"В июле вы будете решать вопросы, связанные с детьми, организационными вопросами, путешествиями, организационными мероприятиями, возможны участия в конференциях, выставках, конкурсах и тендерах. Делайте все предельно скрупулезно, тщательно и ответственно, иначе недочеты и ошибки могут потянуть за собой потерю финансов и потерю уважения общественности", - пишет астролог.

Вам захочется ярких эмоций, праздников, поэтому не отказывайте себе в походах в театры, ярких нарядах, ресторанах, кино, различных бизнес-завтраках и мероприятиях.

"В любовной сфере могут быть резкие перепады, буря эмоций и разрывы. Также напряжение может наблюдаться в общении с детьми. Возможно, какие-то обязательства перед ними могут затруднять или тормозить вашу работу или проекты, общественную деятельность. Это может решиться с помощью финансов, например, наняв няню", - добавила Арина Артуровна.

Астролог считает, что в июле у Весов может быть торможение каких-то проектов или мероприятий из-за нехватки финансов. Здесь можно будет обратиться к более статусным людям, партнеру или вашим родителям.

"В этом месяце вы будете активны и весьма успешны в вопросах построения карьеры, так как этому будет способствовать новолуние в доме карьеры и статуса. Вы сможете мастерски вписаться в иерархию, вызвать симпатию у вышестоящих и влиятельных людей. Все это даст возможность получить желаемое "место" и доход. Поспособствует этому также и тайное покровительство или спонсор", - добавила эксперт.

Интересно, что с другой стороны, вы можете поменять ваш статус, приняв решение узаконить ваши отношения с любимым человеком или у вас родится ребенок или внук/внучка. Удачное время для зачатия.

Неплохо будут проходить манипуляции с недвижимостью. Возможна покупка квартиры, дачи, земли, крупные приобретения в дом.

Многие Весы будут активно искать новое увлечение, начнут осваивать новое хобби, запишутся на онлайн-курсы, пойдут на курсы вождения, проявят интерес к нетрадиционным методам оздоровления, гомеопатии, охоте, психологии, эзотерическим знаниям.

СКОРПИОН

Ваша энергия июля будет направлена на рекламу, продвижения себя и своего бренда, продвижение по карьере. Карьера, статус и другие амбиции выступят у вас на первый план, ваши действия и решения могут оказать важное влияние на ваше будущее.

А вот со стороны партнерства, личного и делового могут поступать какие-то ограничения, условия и напоминания об обязательствах. Если вы что-то запланировали, то ваш партнер может сорвать эти планы или изменить условия.

"Появится возможность проявить себя в деле, показать свои способности. Препятствия вас не смутят, а только еще больше будут подзадоривать. В любом случае в этот период вам придется много работать, забывая обо всем, кроме вожделенной цели. Также есть вероятность появление в жизни авторитетного, делового человека", - пишет астролог.

При этом дома может наблюдаться не совсем спокойная обстановка, возможны скандалы и семейные трудности, связанные с родственниками или недвижимостью. Такие ссоры могут довести до развода и раздела имущества, либо в этот период вы обратитесь к адвокату по этим вопросам.

Судебные процессы могут также касаться бизнеса, недвижимости и других сфер деятельности. Вы можете действовать слишком напористо, идти напролом, расталкивать локтями конкурентов и ругаться со всеми подряд.

"Возможны дискредитация, утрата самостоятельности, крах целей, также конфликты с начальством или другими влиятельными людьми. На этой почве возможны потеря интереса к делу, апатия, бездеятельность, бесшабашность. Опасность производственных травм, аварий и просто обострений хронических заболеваний", - добавила Арина.

В этом месяце у Скорпиона будет огромное желание путешествовать и расширять свои горизонты. Причем расширять этот горизонт придется не только в переносном, но и в прямом смысле слова. На вас повлияет важное знакомство, вероятно, с человеком издалека. Тем, кто ищет надежных партнеров для заключения выгодной сделки или совместной работы над важным проектом, стоит присмотреться к зарубежным коллегам.

СТРЕЛЕЦ

В июле, по мнению эксперта, Стрельцов ждут хлопоты, беспокойства, тревоги, неточная информация или неприятные новости, интриги на работе, склоки в коллективе, нервозная обстановка в коллективе и делах. В организационных делах - бюрократические хлопоты, ошибки в оформлениях бумаг.

Тяжело будет даваться обучение, написание книги или статей, много хейта и неправдоподобной информации в соцсетях или конкретно на ваших личных страницах.

Ссоры, споры, конфликты с родственниками, судебные разбирательства. Возможна, болезнь кого-то из родителей или домашних питомцев. Могут быть вынужденные отъезды и командировки.

"Если у вас намечается судовые разбирательства или оформление заграничных предприятий, иностранных контрактов, то важно подготовиться тщательно и перепроверить все требуемые документы, так как могут быть форс-мажорные ситуации", - советует астролог.

В этом месяце романтические путешествия буду очень удачными либо, если же вы одиноки, отправляйтесь одни, без кампании. И будьте уверенны, что вы там сможете встретить интересного человека либо веселую кампанию, вам одиноко точно не будет.

Что касается финансовых инициатив, то Стрельцы обладают интуитивным видением перспектив. Поэтому в июле рекомендуется проявить инициативу в кредитовании, поискать дополнительные источники финансирования. Крупные доходы стоит ожидать от партнеров, а также от коллаборации, морских, таможенных и заграничных проектов.

"Рекомендуется в этом месяце пройти ТО, отремонтировать авто, если требуется, так как могут быть неожиданные ситуации на дороге. Проявится интерес к методам оздоровления и медицине. Научная, преподавательская и деятельность связанная с обучением принесет хорошие плоды, известность и обязательства в определенных кругах", - добавила астролог.

Здоровье в этом месяце может подкачать, поэтому позаботьтесь о его укреплении заранее.

КОЗЕРОГ

По мнению эксперта, Козероги могут столкнуться с разрушением правил и договоренностей в финансовой сфере, конфликтом бунтарей против системы. В первой половине месяца может быть ломка, спазм мышц, напряженность в теле, трудность со сном.

"До 10 июля лучше не брать сверх нагрузки в работе, так как могут быть проблемы со здоровьем и не вовлекаться в финансовые обязательства. Могут быть неожиданные траты на детей, хобби, увлечения, любовников и организационные мероприятия", - прогнозирует астролог.

Новолуние происходит в доме партнерства и это значит, что месяц нужно посвятить не работе, а своему партнерству, укреплению связей, как личных, так и деловых. Провести время со своим человеком по духу, с кем у вас есть общие цели, интересы и планы. Рекомендуется съездить в романтическое путешествие.

"Аспекты планет покажут, кто является важными людьми в вашей жизни. Также уделите внимание своим родным, близким, родителям, проявите заботу и внимание к ним. Если же вы уже в длительном союзе, чувства к партнеру могут нахлынуть с новой силой", - рассказывает Арина Артуровна.

Возможны существенные доходы от коллабораций, сотрудничества с представителями водных знаков, а также ваш любимый человек может порадовать заработками.

Обретенные в июле связи, контакты, друзья и партнеры принесут много позитива в вашу жизнь и откроют новые горизонты. Во второй половине месяца может произойти важная сделка либо крупные финансовые вложения. Хорошие отношения с партнерами помогут решить и финансовый вопрос, особенно во второй декаде. Также период благоприятен для обновления гардероба, шопинга и приобретений для своего дома.

"Проявится тяга ко всему необычному и загадочному, тайному - начиная от чужих секретов и заканчивая духовными практиками, ретритами, психологией, геологией и историей", - резюмировала эксперт.

ВОДОЛЕЙ

По словам астролога, первая половина месяца будет весьма веселой и можно будет найти множество приключений, отказаться от правил, ранних договоренностей и продвигать свою тему.

"Вероятен расход мнений и множество разногласий со своими партнерами по браку и бизнесу, которые до 10 июля могут привести к разрывам отношений и обнулению всех договоренностей. Также эти аспекты касаются сферы бизнеса, недвижимости, акций, трейдерства и производства", - рассказывает астролог.

В этом месяце имеют место быть яркие любовные истории, ревность и сильное чувство собственничества. Возможен персонаж, который меняет, срывает планы и делает вам нервы.

"Новолуние происходит в доме работы здоровья, ЗОЖ и обязанностей, поэтому хорошо любовные интриги оставить на второй план и заняться своими рабочий обязанностями, управлением и операционкой, возможно, понадобится замена кадров", - предупредила астролог.

Полнолуние пройдет в вашем знаке и это значит, что вы будете испытывать вдохновение, энтузиазм и будете наполнены энергией и силой. Вы сможете проявить свои лидерские качества, контролировать людей и управлять ими, как в прямом, так и переносном смысле.

Возможно, вам придется ухаживать за кем-то, либо ухаживать придется за вами. В этом месяце важно уделить время себе и заняться своим здоровьем, разобраться со своими задачами и делами.

Не исключено, что в июле вам предложат руководящую должность. Если же вы - уже руководитель, то ваши сотрудники в июле проявят себя с лучшей стороны, как ответственные и надежные исполнители. Возможны успешные командировки. Если вы пока без работы, самое время искать вакантную руководящую должность.

"Возможно, под напором событий, вы решите съехаться под общую крышу с вашим партнером, сможете благополучно решить вопрос по квартире или недвижимости. Вероятны хороший дополнительный заработок, особенно у тех, кто связан с общественными организациями, юридической, медицинской, морской и сферой отдыха и развлечений", - резюмировала эксперт.

РЫБЫ

"Напряжение в начале месяца будет проходить по темам работы, карьеры, каких-то обязательств и здоровья. Это хорошее время, чтоб начать худеть и заняться здоровым образом жизни. Возможно, произойдут такие ситуации, которые заставят это вас сделать", - прогнозирует эксперт.

Поток физической энергии способен придать вам агрессивность и дух соперничества в том, что касается работы, коллег или ваших подчиненных и домашнего персонала. Вы склонны к немедленному разрешению возникающих проблем, а если не найдете немедленного решения, то будете подвержены вспышкам гнева или поспешным действиям.

"Возможны служебные романы, различные мероприятия на работе или роман с человеком ниже по статусу. В этот период возможны посещение, медицинских центров, санаториев или стоматологий. Возможно, придется за кем-то ухаживать или проявлять заботу", - считает астролог.

Если вы собираетесь в путешествия или командировку, то перепроверьте тщательно документы, возможны задержки и отмены рейсов, неожиданные ситуации в поездках и на дороге. Будьте аккуратны за рулем в первой половине месяца, есть риск аварий.

В социальных сетях и ютюбе может быть много негатива и хейта. Если вы заняты IT, онлайн-проектами, проектами, связанными с обучением, то до 10 июля может быть срыв либо резкие изменения, задержки.

"В июле доходы будут хорошими, а возможности только расширятся. Особенно успешными окажутся предприниматели, чей бизнес связан с заграничным партнерством, профессиональным спортом, издательством, наукой, образованием. Повезет и тем, кто занимается творчеством, а также тем, кто имеет публичные профессии, СММ, маркетинг", - добавила Арина Артуровна.

Возможно, вы соберетесь поступать в высшее учебное заведение или повысить свою квалификацию, пройти какие-то обучающие курсы. Велика вероятность поездок, связанных с выступлениями на конференциях, симпозиумах, концертах и соревнованиях. Такие путешествия не только принесут немалую пользу, но и доставят море позитивных эмоций. Родителей-Рыб порадуют дети достижениями в спорте или творчестве.

Здоровье потребует внимания в течение месяца, позаботьтесь заранее о профилактике хронических заболеваний и при плохом самочувствии обращайтесь к врачу.