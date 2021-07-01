Гороскоп на липень 2021 для всіх знаків Зодіаку: які важливі зміни чекають кожного з нас

ОВЕН

Астролог вважає, що липень для Овнів буде вдалим місяцем, дуже активним, натхненним і творчим, оскільки будуть діяти "левові" енергії, які близькі по духу Овнам.

"Ви будете відчувати колосальну енергію і бажання діяти, домагатися своїх цілей, зможете бути почутими і показати себе у всій красі. Тільки не перестарайтеся, інакше люди побачать вашу нещирість і дешеві понти. Приділіть час своїм дітям, хобі та проектам, які носять творчий характер і публічність", - радить експерт.

На думку Аріни, прибуток принесуть також різні освітні та наукові проекти, торгівля, юриспруденція, співпраця із зарубіжними партнерами, спортивні заходи.

"Можуть спливти проблеми взаємин з дітьми, проблеми виховання, можливо, ви мало приділяєте їм час і зайняті тільки своєю персоною. Якщо ж Ви давно мрієте про дитину, то в середині літа велика ймовірність зачаття або усиновлення малюка", - порадувала астролог.

А ось в особистому житті все буде не так гладко. Астролог вважає, що можуть бути засмучення в любові, розриви відносин з коханими, зради, розчарування і розлучення. У відносинах важко буде знайти компроміс, буде хотітися гнути свою лінію, ваш партнер або ви можете зажадати, щоб стосунки перейшли на більш серйозний рівень, або немає сенсу далі продовжувати.

При цьому ви можете розраховувати на підтримку від тата або мами. Також липень дуже сприятливий для ремонту. Ваша оновлена квартира або будинок стане затишним і комфортним. Багато Овнів зможуть в цей період істотно поліпшити свої побутові умови.

"Ваш енергетичний порив, ініціатива і висока працездатність будуть відзначені не тільки близькими, а й колегами. Ваша інтуїція і сприятливі обставини сприятимуть вигідним інвестиціям, депозитам. Липень відмінно підходить для нових проектів, організації бізнесу, отримання прибутку від виробництва", - резюмувала Аріна Артуровна.

ТЕЛЕЦЬ

"Обставини липня будуть розвивати або покращувати вас і ваші основні навички, вам потрібно буде більше читати, збирати інформацію і вчитися. Ви будете перебувати в русі, постійно прагнути до різноманітності і змін. Кількість зустрічей, поїздок і контактів з людьми в цей час значно зросте", - прогнозує астролог.

Експерт вважає, що в цей час з'явиться інтерес до навчання, онлайн-навчання або потрібно буде пройти курси з підвищення своєї кваліфікації. Можливі нетривалі поїздки, короткочасні відрядження або зміна квартири, роботи.

Гарний час для оформлення документів та інших важливих паперів. Можуть відкритися здібності до письменства, маркетингу, комерції, логістики, водіння авто. Прекрасний час, щоб пройти курси з водіння і отримати права.

А ось в особистих справах можуть виникнути труднощі. У липні можливі конфлікти в сім'ї, з батьками, або через них, партнерів, нерухомості. Сімейні проблеми, питання з нерухомості та житлоплощі, можливо ви мало часу приділяєте сім'ї і багато часу проводите за роботою.

"Будьте обережні в з'ясуваннях стосунків, так як це можуть бути перші дзвіночки до розлучення. Стежте за здоров'ям батьків, ймовірні хвороби родичів, догляд або розлука з одним з них", - попередила астролог.

У фінансових питаннях липень буде сприятливий. Істотні грошові надходження можуть бути від будь-якої колаборації, а також від консультацій. Можливо, хтось отримає матеріальну винагороду за перемогу в конкурсі, тендері, змаганнях. Значні суми можуть прийти від родичів, нерухомості, близького оточення, аграрної та харчової промисловості.

"У липні Тельці проявлять свою дипломатичність, зможуть вирішити багато конфліктів, знайти компроміс у складних переговорах, грамотно вибудувати аргументацію в суперечці. Як особисті, так і ділові відносини будуть зав'язуватися легко і невимушено, а талант пояснювати і переконувати допоможе в липні підприємцям, продавцям, консультантам і коучам", - резюмувала Аріна Артуровна.

БЛИЗНЮКИ

Липень сприятливий місяць для нових знайомств, спілкування, поїздок, навчання, консультацій. Але можуть бути суперечки, плітки, конфлікти з друзями, родичами, невдачі в поїздках і документах, хейт в соцмережах і публікаціях, судові клопоти.

"Плануючи поїздку у відпустку, відрядження, постарайтеся ретельно перевірити документи, квитки, візи, бронь і т.д., оскільки недоліки, помилки в оформленні можуть зіпсувати вам настрій", - рекомендує астролог.

У липні корисно зайнятися творчістю, а також виступати з презентаціями, придумувати та втілювати в життя онлайн-проекти, йти на мовні курси, розширювати свої можливості в науці або IT сфері.

Якщо для реалізації Ваших ідей потрібна допомога, то зараз напевно знайдеться відповідний експерт (коуч, тренер), і співпраця, колаборація принесе чималий прибуток в майбутньому.

"Можуть бути обмани та неточна інформація з боку, спонсорів, друзів і представників громадських організацій. Ви можете залучити у розв'язання своїх проблем знайомих, друзів, близьких родичів, активно використовуйте свої старі зв'язки та знаходите нові", - попередила Аріна Артуровна.

Доходи очікуйте від партнерства, колаборацій, нерухомості, родичів, різних консультацій, індивідуальних проєктів. Гроші можуть прийти як компенсація, розв'язання юридичного питання на Вашу користь. Ваш партнер по шлюбу або кохана людина теж порадує хорошим заробітком.

Можливі перспективні, робочі та любовні знайомства з людьми старшого віку, більш високого соціального статусу. Цікаві зустрічі можливі й в поїздках. Приділіть час сім'ї, облаштуванню житла, ремонту, іншим домашнім турботам. Схильність до правопорушень може спричинити штрафи, будьте обережні на дорозі.

РАК

За словами експерта, перша декада липня може бути досить напруженою і це буде пов'язано з фінансами, розтратами, роботою і своїми зобов'язаннями як фінансовими, так і перед людьми.

"З іншого боку, може бути різка зміна матеріального становища, як в плюс, так і в мінус. Молодик у вашому знаку говорить, про те, що варто приділити увагу собі, своїй зовнішності, здоров'ю, дому, сім'ї, комфорту і затишку", - розповідає експерт.

Цього місяця ви будете в центрі уваги, випромінювати впевненість в собі і своїх силах. Потрібно зрозуміти, чого ви хочете від життя і скласти план реалізації. Ваші бажання можуть йти в розріз з партнером по шлюбу або по бізнесу. Але це не скасовує пристрасть, любов, яскраві побачення з вашим коханою людиною.

У липні, незважаючи на розпал літа і бажання відпочити, першу половину місяця варто посилено попрацювати, проявити ентузіазм у вирішенні всіх поточних питань, причому не тільки своїх, а й ваших партнерів. Нагорода за це може бути значною. Ваша ділова репутація зміцнить свої позиції.

У другій половині місяця сприятливий час для виступів перед публікою, переговорів, пропозицій. Ваш акторський талант і красномовство допоможуть завоювати любов шанувальників і прихильність колег і партнерів по бізнесу.

"Кінець місяця ідеально підходить для комфортабельного і дорогого відпочинку, свят і розваг, зустрічей в дружніх компаніях. Причому не виключено, що саме ви будете ініціатором таких поїздок, вечірок і зможете проявити чудові організаторські здібності. У липні ваша товариськість і миловидність дозволять вміло використовувати зв'язки для вдалого вирішення ваших питань", - додала астролог.

ЛЕВ

Астролог зазначила, що Леви опиняться в центрі багатьох подій, а досягнення цілей станемо особливо легким.

"Це Ваш час! Венера і Марс у вашому знаку, після 22 липня і сонце перейде в знак Лев. А це означає, що плювати ви хотіли на думку оточення, ви будете в центрі уваги всіх подій або станете причиною цих подій. Ваша харизма, успіх і чарівність буде зліпити до нудоти, викликаючи заздрість в оточення. Гніть свою лінію, висловлюйте свої бажання і ставте свої умови та ультиматуми. Цього місяця це спрацює. Це час досягнення цілей чого б це вам не стало. Ви сяєте і випромінюєте сонячну енергію, а тому потрібні люди та партнери самі до вас притягнуться. Не забувайте використовувати вашу вроджену акторську майстерність і гру", - розповіла Аріна Артуровна.

Запускайте нові проєкти, купуйте рекламу, піарте свій продукт, правда, з колаборацією і співпрацею можуть бути проблеми, оскільки ви не чуєте і не бачите оточення.

Проблеми та нервові питання можуть вирішитися несподіваним для вас способом. Ви будете відчувати величезний потенціал енергії, сексуальність і агресивність. Цього місяця чекайте любовні яскраві пригоди, багато пристрасті, спорту, шикарний відпочинок і подарунки від ваших партнерів або шанувальників.

Місяць так само сприятливий для того, щоб привести себе в порядок, поміняти стиль, сходити в салон, до косметолога, на шопінг і перетворитися. Не бійтеся бути яскравим і незабутнім у своєму стилі з ноткою ексцентричності.

Астролог попередила, що у сфері особистих відносин варто бути обережніше, але можливі й приємні сюрпризи.

"Для Асцендентних левів є ймовірність розривів у відносинах, шлюбах, партнерствах. Захопленість іншою людиною. Заплановану відпустку можна провести зі "своєю людиною" в приємній подорожі. Самотні Леви в дорозі можуть познайомитися з цікавим попутником, з яким зав'яжеться дружба і не тільки...", - підкреслила Аріна Артуровна.

Леви-батьки будьте дуже уважні з дітьми, а спокійний настрій і вміння домовитися допоможуть встановити з молодим поколінням довірчі відносини. Липень підходить для зачаття.

Можливий хороший прибуток від підприємницької діяльності, доходи від угод з нерухомості, істотна матеріальна підтримка. Багато ваших фінансових ініціатив будуть конструктивні та принесуть дохід.

Цей період підходить і для відпочинку, розваг, в тому числі й спортивних, а також захоплень психологією, релігією, творчістю. Вдалий час для освоєння гри на музичному інструменті, оздоровчих процедур.

ДІВА

Липень буде наповнений інтригами, прихованими та таємними діями, можливий переїзд в інше місто, країну або по місту. Можливий обман і невизначеність в таких сферах як робота, фінанси, в якійсь прихованій діяльності. Це можуть бути так само таємні любовні романи та пригоди.

"Є перспектива, що Ви зі своєю коханою людиною або з людиною, з якою у вас присутній тонкий емоційний зв'язок, підете в далеку подорож або переберетеся до нього жити", - підкреслила астролог.

Вона додала, що в липні ситуація на роботі може викликати напругу, однак, у другій половині місяця все може зважитися несподівано або вам зроблять перспективні пропозиції, на які вам варто погодитися. Керівники та підприємці можуть зіткнутися з недобросовісністю співробітників. Якщо пропонуватимуть відрядження - погоджуйтеся. У першій декаді вони будуть трохи складні, а в другій - дуже вдалі.

Найяскравіші зміни очікуються у Дів в особистому житті.

"Що стосується особистого життя, то тут у відносинах буде присутній пристрасть, любов і інтриги, можливі навіть любовні трикутники. У сім'ї ви зможете розраховувати на хороші відносини з дітьми, партнер буде підтримувати ваші починання, надавати турботу або вам доведеться доглядати за кимось. Тим, хто в пошуках любові, вдасться познайомитися з людиною близькою вам по духу, музикантом або творчою особистістю, далеко від дому, в подорожах, ретритах, йозі та різних медичних центрах. Є ймовірність укладення романтичного Союзу на основі спільних інтересів", - повідомила Аріна Артуровна.

Дівам буде супроводжувати удача в фінансах, можливо отримати значні суми або вигоду від спонсорів, друзів, партнерів, коханців. Хобі, пов'язані з домашніми тваринами, медициною, технікою принесе і задоволення, і додатковий дохід.

Небезпеки Вам не загрожують, а ось здоров'ю слід приділити пильну увагу, щоб своєчасно помітити симптоми та уникнути серйозних наслідків. У цьому місяці важливо набратися енергії, стежити за своїм здоров'я, а якщо потрібно - пройти лікування в клініці або санаторіях. Так само проходити відчистки, ретрити, різні медитативні техніки.

ТЕРЕЗИ

"У липні ви будете вирішувати питання, пов'язані з дітьми, організаційними питаннями, подорожами, організаційними заходами, можливі участі в конференціях, виставках, конкурсах і тендерах. Робіть все гранично скрупульозно, ретельно і відповідально, інакше недоліки і помилки можуть потягнути за собою втрату фінансів і втрату поваги громадськості", - пише астролог.

Вам захочеться яскравих емоцій, свят, тому не відмовляйте собі в походах в театри, яскравих нарядах, ресторанах, кіно, різних бізнес-сніданках і заходах.

"У любовній сфері можуть бути різкі перепади, буря емоцій і розриви. Також напруга може спостерігатися в спілкуванні з дітьми. Можливо, якісь зобов'язання перед ними можуть ускладнювати або гальмувати вашу роботу або проекти, громадську діяльність. Це може зважитися за допомогою фінансів, наприклад, найнявши няню", - додала Аріна Артуровна.

Астролог вважає, що в липні у Терезів може бути гальмування якихось проектів або заходів через брак фінансів. Тут можна буде звернутися до більш статусним людям, партнеру або вашим батькам.

"У цьому місяці ви будете активні і вельми успішні в питаннях побудови кар'єри, так як цьому сприятиме молодик в будинку кар'єри і статусу. Ви зможете майстерно вписатися в ієрархію, викликати симпатію у вищих і впливових людей. Все це дасть можливість отримати бажане "місце" і дохід. Посприяє цьому також і таємне заступництво або спонсор", - додала експерт.

Цікаво, що з іншого боку, ви можете поміняти ваш статус, прийнявши рішення узаконити ваші відносини з коханою людиною або у вас народиться дитина або онук/внучка. Вдалий час для зачаття.

Непогано будуть проходити маніпуляції з нерухомістю. Можлива покупка квартири, дачі, землі, великі придбання в будинок.

Багато ваги будуть активно шукати нове захоплення, почнуть освоювати нове хобі, запишуться на онлайн-курси, підуть на курси водіння, проявлять інтерес до нетрадиційних методів оздоровлення, гомеопатії, полюванні, психології, езотеричних знань.

СКОРПІОН

Ваша енергія буде спрямована на рекламу, просування себе і свого бренду, просування по кар'єрі. Кар'єра, статус та інші амбіції виступлять у вас на перший план, ваші дії і рішення можуть зробити важливий вплив на ваше майбутнє.

А ось з боку партнерства, особистого і ділового можуть бути якісь обмеження, умови і нагадування про зобов'язання. Якщо ви щось запланували, то ваш партнер може зірвати ці плани або змінити умови.

"З'явиться можливість проявити себе в справі, показати свої здібності. Перешкоди вас не збентежать, а тільки ще більше будуть стимулювати. У будь-якому випадку в цей період вам доведеться багато працювати, забуваючи про все, крім жаданої мети. Також є ймовірність появи в житті авторитетної, ділової людини", - пише астролог.

При цьому вдома може спостерігатися не зовсім спокійна обстановка, можливі скандали і сімейні труднощі, пов'язані з родичами або нерухомістю. Такі сварки можуть довести до розлучення і поділу майна, або в цей період ви звернетеся до адвоката з цих питань.

Судові процеси можуть також стосуватися бізнесу, нерухомості та інших сфер діяльності. Ви можете діяти занадто напористо, йти напролом, розштовхувати ліктями конкурентів і лаятися з усіма підряд.

"Можливі дискредитація, втрата самостійності, крах цілей, також конфлікти з начальством або іншими впливовими людьми. На цьому ґрунті можливі втрата інтересу до справи, апатія, бездіяльність, відчайдушність. Небезпека виробничих травм, аварій і просто загострень хронічних захворювань", - додала Аріна.

У цьому місяці у Скорпіона буде величезне бажання подорожувати і розширювати свої горизонти. Причому розширювати цей горизонт доведеться не тільки в переносному, але і в прямому сенсі слова. На вас вплине важливе знайомство, ймовірно, з людиною здалеку. Тим, хто шукає надійних партнерів для укладення вигідної угоди або спільної роботи над важливим проектом, варто придивитися до зарубіжних колег.

СТРІЛЕЦЬ

У липні, на думку експерта, Стрільців чекають клопоти, занепокоєння, тривоги, неточна інформація або неприємні новини, інтриги на роботі, чвари в колективі, знервована обстановка в колективі і справах. В організаційних справах - бюрократичні клопоти, помилки в оформленнях паперів.

Важко буде даватися навчання, написання книги або статей, багато неправдоподібної інформації в соцмережах або конкретно на ваших особистих сторінках.

Сварки, суперечки, конфлікти з родичами, судові розгляди. Можлива, хвороба когось із батьків або домашніх вихованців. Можуть бути вимушені від'їзди і відрядження.

"Якщо у вас намічаються суднові розгляди або оформлення закордонних підприємств, іноземних контрактів, то важливо підготуватися ретельно і перевірити ще раз всі необхідні документи, так як можуть бути форс-мажорні ситуації", - радить астролог.

У цьому місяці романтичні подорожі буду дуже вдалими або, якщо ж ви самотні, відправляйтеся одні, без кампанії. І будьте впевнені, що ви там зможете зустріти цікаву людину або веселу кампанію, вам самотньо точно не буде.

Що стосується фінансових ініціатив, то Стрільці мають інтуїтивне бачення перспектив. Тому в липні рекомендується проявити ініціативу в кредитуванні, пошукати додаткові джерела фінансування. Великі доходи варто очікувати від партнерів, а також від колаборації, морських, митних і закордонних проектів.

"Рекомендується в цьому місяці пройти ТО, відремонтувати авто, якщо потрібно, так як можуть бути несподівані ситуації на дорозі. Проявиться інтерес до методів оздоровлення та медицини. Наукова, викладацька і діяльність пов'язана з навчанням принесе хороші плоди, популярність і зобов'язання в певних колах", - додала астролог.

Здоров'я в цьому місяці може підкачати, тому подбайте про його зміцнення заздалегідь.

КОЗЕРІГ

На думку експерта, Козероги можуть зіткнутися з руйнуванням правил і домовленостей у фінансовій сфері, конфліктом бунтарів проти системи. У першій половині місяця може бути ломка, спазм м'язів, напруженість в тілі, труднощі зі сном.

"До 10 липня краще не брати великі навантаження в роботі, оскільки можуть бути проблеми зі здоров'ям і не залучатися до фінансових зобов'язань. Можуть бути несподівані витрати на дітей, хобі, захоплення, коханців і організаційні заходи", - прогнозує астролог.

Молодик відбувається в будинку партнерства і це означає, що місяць потрібно присвятити не роботі, а своєму партнерству, зміцненню зв'язків, як особистих, так і бізнесових. Провести час зі своєю людиною по духу, з ким у вас є спільні цілі, інтереси і плани. Рекомендується з'їздити в романтичну подорож.

"Аспекти планет покажуть, хто є важливими людьми у вашому житті. Також приділіть увагу своїм рідним, близьким, батькам, проявіть турботу і увагу до них. Якщо ж ви вже в тривалому союзі, почуття до партнера можуть нахлинути з новою силою", - розповідає Аріна Артуровна.

Можливі істотні доходи від колаборацій, співпраці з представниками водних знаків, а також ваша кохана людина може порадувати заробітками.

Нові зв'язки в липні, контакти, друзі і партнери принесуть багато позитиву у ваше життя і відкриють нові горизонти. У другій половині місяця може відбутися важлива угода або великі фінансові вкладення. Хороші відносини з партнерами допоможуть вирішити і фінансове питання, особливо в другій декаді. Також період сприятливий для оновлення гардеробу, шопінгу та придбань для свого будинку.

"Проявиться тяга до всього незвичайного і загадкового, таємного - починаючи від чужих секретів і закінчуючи духовними практиками, ретритами, психологією, геологією та історією", - резюмувала експерт.

ВОДОЛІЙ

За словами астролога, перша половина місяця буде вельми веселою і можна буде знайти безліч пригод, відмовитися від правил, ранніх домовленостей і просувати свою тему.

"Ймовірна витрата думок і безліч розбіжностей зі своїми партнерами по шлюбу і бізнесу, які до 10 липня можуть призвести до розривів відносин і обнулення всіх домовленостей. Також ці аспекти стосуються сфери бізнесу, нерухомості, акцій, трейдерства і виробництва", - розповідає астролог.

У цьому місяці мають місце бути яскраві любовні історії, ревнощі і сильне почуття власництва. Можливий персонаж, який зраджує, зриває плани і робить вам нерви.

"Молодик відбувається в будинку роботи здоров'я, ЗСЖ і обов'язків, тому добре любовні інтриги залишити на другий план і зайнятися своїми робочий обов'язками, управлінням, можливо, знадобиться заміна кадрів", - попередила астролог.

Повня пройде у вашому знаку і це означає, що ви будете відчувати натхнення, ентузіазм і будете наповнені енергією і силою. Ви зможете проявити свої лідерські якості, контролювати людей і управляти ними, як в прямому, так і переносному сенсі.

Можливо, вам доведеться доглядати за кимось, або доглядати доведеться за вами. У цьому місяці важливо приділити час собі і зайнятися своїм здоров'ям, розібратися зі своїми завданнями і справами.

Не виключено, що в липні вам запропонують керівну посаду. Якщо ж ви - вже керівник, то ваші співробітники в липні проявлять себе з кращого боку, як відповідальні і надійні виконавці. Можливі успішні відрядження. Якщо ви поки без роботи, саме час шукати вакантну керівну посаду.

"Можливо, під напором подій, ви вирішите з'їхатися під спільний дах з вашим партнером, зможете благополучно вирішити питання по квартирі або нерухомості. Вірогідні хороший додатковий заробіток, особливо у тих, хто пов'язаний з громадськими організаціями, юридичною, медичною, морською і сферою відпочинку і розваг", - резюмувала експерт.

РИБИ

"Напруга на початку місяця буде проходити за темами роботи, кар'єри, якихось зобов'язань і здоров'я. Це гарний час, щоб почати худнути і зайнятися здоровим способом життя. Можливо, відбудуться такі ситуації, які змусять це вас зробити", - прогнозує експерт.

Потік фізичної енергії здатний надати вам агресивність і дух суперництва в тому, що стосується роботи, колег або ваших підлеглих і домашнього персоналу. Ви схильні до негайного вирішення виникаючих проблем, а якщо не знайдете негайного вирішення, то будете схильні до спалахів гніву або поспішних дій.

"Можливі службові романи, різні заходи на роботі або роман з людиною нижче за статусом. У цей період можливі відвідування, медичних центрів, санаторіїв або стоматологій. Можливо, доведеться за кимось доглядати або проявляти турботу", - вважає астролог.

Якщо ви збираєтеся в подорожі або відрядження, то перевірте ретельно документи, можливі затримки і скасування рейсів, несподівані ситуації в поїздках і на дорозі. Будьте обережні за кермом в першій половині місяця, є ризик аварій.

У соціальних мережах і ютюбі може бути багато негативу і хейта. Якщо ви зайняті IT, онлайн-проектами, проектами, пов'язаними з навчанням, то до 10 липня може бути зрив або різкі зміни, затримки.

"У липні доходи будуть хорошими, а можливості тільки розширяться. Особливо успішними виявляться підприємці, чий бізнес пов'язаний із закордонним партнерством, професійним спортом, видавництвом, наукою, освітою. Пощастить і тим, хто займається творчістю, а також тим, хто має публічні професії, СММ, маркетинг", - додала Аріна Артуровна.

Можливо, ви зберетеся вступати до вищого навчального закладу або підвищити свою кваліфікацію, пройти якісь навчальні курси. Велика ймовірність поїздок, пов'язаних з виступами на конференціях, симпозіумах, концертах і змаганнях. Такі подорожі не тільки принесуть чималу користь, але і доставлять море позитивних емоцій. Батьків-Риб порадують діти досягненнями в спорті або творчості.

Здоров'я потребує уваги протягом місяця, подбайте заздалегідь про профілактику хронічних захворювань і при поганому самопочутті звертайтеся до лікаря.