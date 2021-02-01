На "Голосі країни" выступила девочка без волос и очаровала проникновенной песней (видео)

В воскресенье, 31 января, прошел второй эфир одиннадцатого сезона вокального шоу "Голос країни". Тина Кароль, Дима Монатик, Олег Винник и Надя Дорофеева с помощью слепых прослушиваний выбирали певцов и певиц в свою команду. Тренеры отметили, что это очень сильный сезон. Выступление на шоу Анастасии Буханцовой это подтвердило.
16-летняя девушка исполнила песню "У мене немає дому" и покорила судей своим пением. К ней повернулся весь тренерский состав.
Анастасия Буханцова - "У мене немає дому"
Анастасия Буханцова с трех лет болеет алопецией. Со сцены популярного украинского шоу девушка хочет своим примером показать молодежи, что никогда не надо сдаваться. Конкурсантка выбрала себе в звездные наставники Дмитрия Монатика.
Поклонники шоу отреагировали на выступление Анастасии в комментариях.
Как мы ранее писали, Надя Дорофеева на "Голосі країни" расплакалась в прямом эфире.