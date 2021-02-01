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На "Голосі країни" выступила девочка без волос и очаровала проникновенной песней (видео)

Автор: Людмила Жукова

В воскресенье, 31 января, прошел второй эфир одиннадцатого сезона вокального шоу "Голос країни". Тина Кароль, Дима Монатик, Олег Винник и Надя Дорофеева с помощью слепых прослушиваний выбирали певцов и певиц в свою команду. Тренеры отметили, что это очень сильный сезон. Выступление на шоу Анастасии Буханцовой это подтвердило.

16-летняя девушка исполнила песню "У мене немає дому" и покорила судей своим пением. К ней повернулся весь тренерский состав.

Анастасия Буханцова - "У мене немає дому"

Анастасия Буханцова с трех лет болеет алопецией. Со сцены популярного украинского шоу девушка хочет своим примером показать молодежи, что никогда не надо сдаваться. Конкурсантка выбрала себе в звездные наставники Дмитрия Монатика.

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Анастасия Буханцова (фото: facebook.com/goloskrainy)

Поклонники шоу отреагировали на выступление Анастасии в комментариях.

  • В свої 16 вона надзвичайно сильна морально. Дуже душевно заспівала.
  • Сколько же у тебя талантов, Украина...
  • На протяжении всего выступления бежали мурашки! Это вау!
  • До мурашек! Какая талантливая девушка! Молодец.
  • Какая она мудрая!... Какая она сильная духом!.. Какая она настоящая!... Какие глаза... какая улыбка... взрослые некоторые и в 50 не доходят до такой мудрости, а она в 16 такая!

Как мы ранее писали, Надя Дорофеева на "Голосі країни" расплакалась в прямом эфире.

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