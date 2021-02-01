На "Голосі країни" виступила дівчинка без волосся і зачарувала проникливою піснею (відео)

У неділю, 31 січня, пройшов другий ефір одинадцятого сезону вокального шоу "Голос країни". Тіна Кароль, Діма Монатік, Олег Винник і Надя Дорофєєва з допомогою сліпих прослуховувань вибирали співаків і співачок у свою команду. Тренери відзначили, що це дуже сильний сезон. Виступ на шоу Анастасії Буханцової це підтвердив.
16-річна дівчина виконала пісню "У мене немає дому" і підкорила суддів своїм співом. До неї повернувся весь тренерський склад.
Анастасія Буханцова - "У мене немає дому"
Анастасія Буханцова з трьох років хворіє на алопецію. Зі сцени популярного українського шоу дівчина хоче своїм прикладом показати молоді, що ніколи не треба здаватися. Конкурсантка вибрала собі в зіркові наставники Дмитра Монатіка.
Шанувальники шоу відреагували на виступ Анастасії в коментарях.
Як ми раніше писали, Надя Дорофєєва на "Голосі країни" розплакалася в прямому ефірі.