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На "Голосі країни" виступила дівчинка без волосся і зачарувала проникливою піснею (відео)

Автор: Людмила Жукова

У неділю, 31 січня, пройшов другий ефір одинадцятого сезону вокального шоу "Голос країни". Тіна Кароль, Діма Монатік, Олег Винник і Надя Дорофєєва з допомогою сліпих прослуховувань вибирали співаків і співачок у свою команду. Тренери відзначили, що це дуже сильний сезон. Виступ на шоу Анастасії Буханцової це підтвердив.

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16-річна дівчина виконала пісню "У мене немає дому" і підкорила суддів своїм співом. До неї повернувся весь тренерський склад.

Анастасія Буханцова - "У мене немає дому"

Анастасія Буханцова з трьох років хворіє на алопецію. Зі сцени популярного українського шоу дівчина хоче своїм прикладом показати молоді, що ніколи не треба здаватися. Конкурсантка вибрала собі в зіркові наставники Дмитра Монатіка.

Анастасія Буханцова (фото: facebook.com/goloskrainy)

Шанувальники шоу відреагували на виступ Анастасії в коментарях.

  • У свої 16 вона надзвичайно сильна морально. Дуже душевно заспівала.
  • Скільки ж у тебе талантів, Україна...
  • Впродовж всього виступу бігли мурашки! Це вау!
  • До мурашок! Яка талановита дівчина! Молодець.
  • Яка вона мудра!... Яка вона сильна духом!.. Яка вона справжня!... Які очі... яка усмішка... дорослі деякі й в 50 не доходять до такої мудрості, а вона в 16 така!

Як ми раніше писали, Надя Дорофєєва на "Голосі країни" розплакалася в прямому ефірі.

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