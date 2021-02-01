На "Голосі країни" виступила дівчинка без волосся і зачарувала проникливою піснею (відео)

У неділю, 31 січня, пройшов другий ефір одинадцятого сезону вокального шоу "Голос країни". Тіна Кароль, Діма Монатік, Олег Винник і Надя Дорофєєва з допомогою сліпих прослуховувань вибирали співаків і співачок у свою команду. Тренери відзначили, що це дуже сильний сезон. Виступ на шоу Анастасії Буханцової це підтвердив.

16-річна дівчина виконала пісню "У мене немає дому" і підкорила суддів своїм співом. До неї повернувся весь тренерський склад.

Анастасія Буханцова - "У мене немає дому"

Анастасія Буханцова з трьох років хворіє на алопецію. Зі сцени популярного українського шоу дівчина хоче своїм прикладом показати молоді, що ніколи не треба здаватися. Конкурсантка вибрала собі в зіркові наставники Дмитра Монатіка.

Анастасія Буханцова (фото: facebook.com/goloskrainy)

Шанувальники шоу відреагували на виступ Анастасії в коментарях.

У свої 16 вона надзвичайно сильна морально. Дуже душевно заспівала.

Скільки ж у тебе талантів, Україна...

Впродовж всього виступу бігли мурашки! Це вау!

До мурашок! Яка талановита дівчина! Молодець.

Яка вона мудра!... Яка вона сильна духом!.. Яка вона справжня!... Які очі... яка усмішка... дорослі деякі й в 50 не доходять до такої мудрості, а вона в 16 така!

Як ми раніше писали, Надя Дорофєєва на "Голосі країни" розплакалася в прямому ефірі.