Голос країни 2021 попал в скандал уже после первого выпуска: фаны массово отписываются

Голос країни 2021 триумфально стартовал в воскресенье, 24 января. Одиннадцатый сезон получило статус "Перезагрузки", однако, много поклонников конкурса талантливых украинцев осталось недовольно.

Дело в том, что после показа первого эфира на YouTube начали появляться отдельные видео с выступлениями всех участников. Однако каждый из роликов оказался обрезанным - на нем только выступление вокалистов без реакции судей, выбора звездного тренера и даже истории участников.

За это фаны шоу из Украины и других стран, которые не имеют возможности или желания смотреть "Голос" по телевизору, начали возмущаться.

Как пример, приведем выступление бывшего участника группы "Сальто назад". Вокалист выступает под именем Саша Таб и признался, что пришел на проект, чтобы перезагрузить себя и свое творчество. Он исполнил "О, мама" группы "Сальто назад" и попал в команду Димы Монатика.

Саша Таб на Голосе страны 2021

Фанаты шоу оставляют множество гневных вокалистов, а некоторые даже прощаются с "Голосом" за такое нововведение. Вот некоторые из отзывов:

Голос, вы потеряете просмотры в ютюбе за обрезанную версию. Почитайте комменты!

Почему нет реакции судей? Неужели так сложно выложить полную версию? Полное разочарование!

Люди, у которых нет возможности посмотреть голос по ТВ: "Ну да, ну да... Пошли мы..." Нет комментариев судей, ни историй участников, я так ждала Голос...

Ужас! Ни комментариев судей, ни Дана! До свидания.

Без комментариев жюри неинтересно смотреть. Плохо вы придумали! Кто согласен, палец вверх.

Сделайте что-нибудь, я уже 10 лет без телевизора. Дайте полную версию.

Вы гоните что ли? Голос - это проект о людях, о судьбе и работе с профессиональным тренером. К чему эти нарезки дурацкие? Столько ждать старта проекта, чтобы сразу же разочароваться. Класс, спасибо очень

Что за ужас?! Если я из Беларуси, я не могу посмотреть полную версию ни на YouTube, ни на официальных сайтах 1+1! Вечер испорчен. Я оформила подписку, но и это не помогло. Что за фигня!?

Фаны разочаровались в Голосе страны (скрин комментариев)

Напомним, что звездные тренеры выбрали первую семерку участников в воскресенье во время первых слепых прослушиваний. В команду Нади Дорофеевой попали Ирина Эбралидзе и Елена Левашева, Дима Монатик получил сразу трех участников, среди них Тема Паучек, Владимир Хоменко, Саша Таб, у Олега Винника в команде Андрей Кудинов, а у Тины Кароль - Юлия Витранюк.

Ранее мы писали, что простой парень из Черновцов поразил украинцев на "Голосе країни" своей интерпретацией украинской народной песни "Гуцулка Ксеня".