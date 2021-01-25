Голос країни 2021 потрапив у скандал вже після першого випуску: фани масово відписуються

Голос країни 2021 тріумфально стартував у неділю, 24 січня. Одинадцятий сезон отримало статус "Перезавантаження", однак багато прихильників конкурсу талановитих українців лишилося невдоволеними.
Річ у тім, що після показу першого ефіру на YouTube почали з'являтися окремі відео з виступами всіх учасників. Проте кожен з роликів виявився обрізаним - на ньому лише виступ вокалістів без реакції суддів, вибору зіркового тренера і навіть історії учасників.
Через це фани шоу з України та інших країн, які не мають змоги чи б то бажання дивитися "Голос" по телевізору, почали обурюватися.
Як приклад, наведемо виступ колишнього учасника групи "Сальто назад". Вокаліст виступає під іменем Саша Таб і зізнався, що прийшов на проєкт, аби перезавантажити себе і свою творчість. Він виконав "О, мамо" гурту "Сальто назад" і потрапив до команди Діми Монатіка.
Саша Таб на Голосі країни 2021
Фани шоу залишають безліч гнівних вокалістів, а дехто навіть прощається з "Голосом" через таке нововведення. Ось деякі з відгуків:
Фани розчарувалися в Голосі країни (скрін коментарів)
Нагадаємо, що зіркові тренери обрали першу сімку учасників в неділю під час перших сліпих прослуховувань. В команду Наді Дорофєєвої потрапили Ірина Ебралідзе і Олена Левашева, Діма Монатік отримав відразу трьох учасників, серед них Тьома Паучек, Володимир Хоменко, Саша Таб, у Олега Винника в команді Андрій Кудінов, а у Тіни Кароль - Юлія Вітранюк.
Раніше ми писали, що простий хлопець з Чернівців вразив українців на "Голосі країни" своєю інтерпретацією української народної пісні "Гуцулка Ксеня".