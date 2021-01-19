Голос страны 11: стилисты раскрыли секреты модных образов тренеров шоу

Голос страны 11 покажут на "плюсах" 24 января (фото: пресс-служба 1+1 )

24 января на канале 1+1 состоится премьера'премьера 11 сезона шоу Голос страны, где Олег Винник, MONATIK, Тина Кароль и ДОРОФЕЕВА сойдутся на одной сцене для того, чтобы найти уникальные и удивительные голоса.

Накануне премьеры руководитель управления стиля Ольга Слонь открыла читателям Lite некоторые интересные детали модных образов тренеров сезона под названием "Перезагрузка".

Тина Кароль

Образ Тины Кароль для нового сезона Голоса страны был создан украинским дизайнером бренда The COAT Катей Сильченко. Как утверждает дизайнер, цвет спелой оливы будет в тренде этой весной. Соблазнительное платье, которое выбрала певица, выполнено из эко-кожи. Элементы обнаженных бедер при закрытом жилете добавляют образу одновременно сдержанный и сексуальный вид. Стилисты подчеркивают, что наряд сочетает ретростиль и "образ нулевых". Интересно, что некоторые элементы наряда артистка придумала сама. Так, например, дизайнер рассказывает, что на одной из примерок образа для "слепых прослушиваний" Тина сняла серьги с ушей, застегнула их на бедрах и сказала: "Это будет так!".

Тина Кароль (фото: пресс-служба 1+1)

ДОРОФЕЕВА

В неожиданном для публики образе предстала ДОРОФЕЕВА. Для "слепых прослушиваний" артистка выбрала черный костюм-клеш в стиле диско и короткий черный топ. Среди украшений певица отдала предпочтение серебристым цепочкам на шею, широкому браслету и кольцу.

"Мой образ в Голосе страны - это новая я во всех смыслах. Не ожидали увидеть меня блондинкой в эстетике диско? Я тоже, но в итоге так привыкла к себе новой, что первые дни после окончания съемок даже не узнавала себя в зеркале с привычным цветом волос", - делится впечатлениями от своего образа Надя.

Надя Дорофеева (фото: пресс-служба 1+1)

Олег Винник

Олег Винник, который впервые сядет в красное кресло Голоса страны, отдает предпочтение классике и сдержанности, а главные критерии в выборе одежды - удобство и практичность. Именно поэтому певец в первом выпуске проекта появится в классическом черном костюме. Украсит образ черная рубашка с узором и ключевой элемент мужского стиля - платок-паше. В качестве аксессуаров любимец публики избрал браслеты-цепи на руку и памятное кольцо - собственность артиста.

Олег Винник (фото: пресс-служба 1+1)

MONATIK

Артист выбрал образ из новой коллекции дизайнера Вирджила Абло, который назвал коллекцию 2020 "Предупреждение о торнадо".

"То ли добавляя скрытый смысл, связанный с экологическими проблемами, то ли знаменуя свое возвращение после долгого творческого отпуска, похоже Вирджил хочет в очередной раз штурмом взять Олимп индустрии моды. Я настроен также решительно. Жакет с дырками он назвал "Результат падения метеорита". Говорят, когда падают звезды, нужно загадывать желание. Я "намечтал" сделать все возможное, чтобы максимально помочь каждому участнику своей команды", - комментирует свой образ MONATIK.



MONATIK (фото: пресс-служба 1+1)

Как мы ранее писали, Монатик заинтриговал на шоу "Голос страны": может, придет Дан.