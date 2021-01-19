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Голос країни 11: стилісти розкрили секрети модних образів тренерів шоу

Вівторок 19 січня 2021 16:26
Голос країни 11: стилісти розкрили секрети модних образів тренерів шоу
Голос країни 11 покажуть на "плюсах" 24 січня (фото: пресс-служба 1+1 )
Автор: Людмила Жукова

24 січня на каналі 1+1 відбудеться прем'єра 11 сезону шоу Голос країни, де Олег Винник, MONATIK, Тіна Кароль та DOROFEEVA зійдуться на одній сцені для того, щоб знайти унікальні і дивовижні голоси.

Напередодні прем’єри керівник управління стилю Ольга Слонь відкрила читачам Lite деякі цікаві деталі модних образів тренерів сезону під назвою "Перезавантаження".

Тіна Кароль

Образ Тіни Кароль для нового сезону Голосу країни був створений українською дизайнеркою бренду The COAT Катею Сільченко. Як стверджує дизайнерка, колір стиглої оливи буде в тренді цієї весни. Спокуслива сукня, яку обрала співачка, виконана із еко-шкіри. Елементи оголених стегон при закритому жилеті додають образу одночасно стриманий і сексуальний вигляд. Стилісти підкреслюють, що вбрання поєднує ретростиль і "образ нульових". Цікаво, що деякі елементи вбрання артистка вигадала сама. Так, наприклад, дизайнерка розповідає, що на одній з примірок образу для "сліпих прослуховувань" Тіна зняла сережки з вух, застебнула їх на стегнах і сказала: "Це буде так!".

Голос країни 11: стилісти розкрили секрети модних образів тренерів шоуГолос країни 11: стилісти розкрили секрети модних образів тренерів шоу

Тіна Кароль (фото: прес-служба 1+1)

DOROFEEVA

У несподіваному для публіки образі постала DOROFEEVA. Для "сліпих прослуховувань" артистка обрала чорний костюм-кльош в стилі диско і короткий чорний топ. Серед прикрас співачка надала перевагу сріблястим ланцюжкам на шию, широкому браслету і каблучці.

"Мій образ в Голосі країни - це нова я в усіх сенсах. Не очікували побачити мене блондинкою в естетиці диско? Я теж, але в підсумку так звикла до себе нової, що перші дні після закінчення зйомок навіть не впізнавала себе в дзеркалі зі звичним кольором волосся", - ділиться враженнями від свого образу Надя.

Голос країни 11: стилісти розкрили секрети модних образів тренерів шоуГолос країни 11: стилісти розкрили секрети модних образів тренерів шоу

Надя Дорофєєва (фото: прес-служба 1+1)

Олег Винник

Олег Винник, який вперше сяде у червоне крісло Голосу країни, віддає перевагу класиці і стриманості, а головні його критерії у виборі одягу - зручність і практичність. Саме тому на співак у першому випуску проєкту з'явиться у класичному чорному костюмі. Прикрасить образ чорна сорочка з візерунком і ключовий елемент чоловічого стилю - хустка-паше. У якості аксесуарів улюбленець публіки обрав браслети-ланцюги на руку і пам'ятну каблучку - власність артиста.

Голос країни 11: стилісти розкрили секрети модних образів тренерів шоуГолос країни 11: стилісти розкрили секрети модних образів тренерів шоу

Олег Винник (фото: прес-служба 1+1)

MONATIK

Артист вибрав образ із нової колекції дизайнера Вірджіла Абло, який назвав колекцію 2020 "Попередження про торнадо".

"Чи то додаючи прихований сенс, пов'язаний з екологічними проблемами, чи то знаменуючи своє повернення після тривалої творчої відпустки, схоже Вірджіл хоче вкотре штурмом взяти Олімп індустрії моди. Я налаштований також рішуче. Жакет з дірками він назвав "Результат падіння метеорита". Кажуть, коли падають зірки, потрібно загадувати бажання. Я "намріяв" зробити все можливе, щоб максимально допомогти кожному учаснику своєї команди", - коментує свій образ MONATIK.

Голос країни 11: стилісти розкрили секрети модних образів тренерів шоу

Голос країни 11: стилісти розкрили секрети модних образів тренерів шоу
MONATIK (фото: прес-служба 1+1)

Як ми раніше писали, Монатік заінтригував на шоу "Голос країни": може, прийде Дан.

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