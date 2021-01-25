Голос країни 2021: простой парень из Черновцов поразил украинцев гуцульской песней

Голос країни 2021 триумфально стартовал 11-м сезоном в воскресенье, 24 января. Одним из самых ярких участников стал Тема Паучек, который исполнил свою интерпретацию украинской народной "Гуцулки Ксени".

К парню из Черновцов повернулись все судьи, но выбрал он звездным тренером Диму Монатика.

Ведь именно Диму Монатика Тема считает своим кумиром, и его мечтой было пожать артисту руку. Парень во время интервью на бекстейдже признался, что ему трудно связать два слова, настолько он был потрясен своим успехом.

"Я вообще не ожидал. И когда в последний момент еще Тина повернулась... К каждому из тренеров у меня есть уважение и огромное спасибо, что они доверились и хотели взять меня в команду", - рассказал Артем.

Тема говорит, что он готов рвать до конца. Он называет себя блогером и считает себя простым парнем.

Тема Паучек на Голосе країни 2021 (видео: YouTube/Голос країни)

Украинцы в комментариях поддерживают Тему и желают ему "порвать" сцену "Голоса":

Прийшов і показав як має бути! Тьома молодець!

Єєє, малий, ти порвеш цю сцену. Ми з тобою.

Очень красиво спел, действительно очень хороший голос. Желаю удачи.

Тьома, всі твої з тобою. Підтримуємо, віримо, ти - молодець, порви там ту сцену.

Напомним, что звездные тренеры выбрали первую семерку участников в воскресенье во время первых слепых прослушиваний. В команду Нади Дорофеевой попали Ирина Эбралидзе и Алена Левашева, Дима Монатик получил сразу троих участников, среди них Тема Паучек, Владимир Хоменко, Саша Таб, у Олега Винника в команде Андрей Кудинов, а у Тины Кароль - Юлия Витранюк.