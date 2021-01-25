Голос країни 2021: простий хлопець з Чернівців вразив українців гуцульської піснею

Голос країни 2021 тріумфально стартував 11-м сезоном у неділю, 24 січня. Одним з найяскравіших учасників став Тьома Паучек, який виконав свою інтерпретацію української народної "Гуцулки Ксені".

До хлопця з Чернівців повернулися всі судді, але вибрав він зірковим тренером Діму Монатіка.

Адже саме Монатіка Тьома вважає своїм кумиром, і його мрією було потиснути артистові руку. Хлопець під час інтерв'ю на бекстейджі зізнався, що йому важко зв'язати два слова, настільки він був вражений своїм успіхом.

"Я взагалі не очікував. І коли в останній момент ще Тіна повернулася... До кожного з тренерів у мене є повага і величезне спасибі, що вони довірились і хотіли взяти мене в команду", - розповів Артем.

Тьома каже, що він готовий рвати до кінця. Він називає себе блогером і вважає себе простим хлопцем.

Тьома Паучек на Голосі країни 2021 (відео: YouTube/Голос країни)

Українці в коментарях підтримують Тбому і бажають йому "порвати" сцену "Голосу":

Прийшов і показав як має бути! Тьома молодець!

Єєє, малий, ти порвеш цю сцену. Ми з тобою.

Дуже гарно заспівав, дійсно дуже хороший голос. Бажаю удачі.

Тьома, всі твої з тобою. Підтримуємо, віримо, ти - молодець, порви там ту сцену.

Нагадаємо, що зіркові тренери обрали першу сімку учасників в неділю під час перших сліпих прослуховувань. В команду Наді Дорофєєвої потрапили Ірина Ебралідзе і Олена Левашева, Діма Монатік отримав відразу трьох учасників, серед них Тьома Паучек, Володимир Хоменко, Саша Таб, у Олега Винника в команді Андрій Кудінов, а у Тіни Кароль - Юлія Вітранюк.