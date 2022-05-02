Голливудская актриса верит, что она - дальняя родственница гетмана Ивана Мазепы (фото)

"Я знаю, что у Мазепы было много женщин, потомков. И, возможно, я дальняя родственница Ивана Мазепы, потому что в истории есть такие моменты, где он пересекает Конотоп. Жил и проезжал через это место, да. И хотелось бы в это верить", - призналась актриса.

Марина Мазепа (фото: instagram.com/marina_mazepa)

Марина даже изучала вопросы родственных связей с гетманом: читала исторические материалы и расспрашивала о своем происхождении у отца и бабушек с дедушками.

Поэтому девушка знает, что Мазепа был символом украинского сопротивления России и боролся за украинскую государственность, что как никогда актуально в настоящее время.

"Я, вероятно, горжусь этой фамилией", - говорит она.

Марина Мазепа (фото: instagram.com/marina_mazepa)

Правда, в детстве Марина думала иначе. Иметь такую историческую фамилию не нравилось.

"Не хотелось этого, потому что слишком было много внимания", - говорит звезда.

Но когда она повзрослела - все изменилось. С 19 лет девушка начала покорять мировые сцены и, по случаю, с гордостью в интервью рассказывала и про фамилию, и о ее происхождении и об Украине.

Марина Мазепа (фото: instagram.com/marina_mazepa)

С 24 февраля Марина рассказывает миру о единстве и силе украинцев.

"Я просто в восторге, как, наверное, все в восторге сейчас от украинского духа. Как эта ужасная ситуация сплотила украинцев и сделала еще сильнее. И никто просто даже не ожидал, что Украина будет стоять так долго и даст такой отпор. Мы все такие гордые и особенно я горда, что я украинка", - комментирует она.

Марина Мазепа (фото: instagram.com/marina_mazepa)