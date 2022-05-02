Голлівудська акторка вірить, що вона - далека родичка гетьмана Івана Мазепи (фото)

"Я знаю, що Мазепа мав багато жінок, нащадків. І, можливо, я далека родичка Івана Мазепи, бо в історії є такі моменти, де він перетинає Конотоп. Жив і проїжджав через це місце, так. І хотілося б у це вірити", - зізналася акторка.

Марина Мазепа (фото: instagram.com/marina_mazepa)

Марина навіть вивчала питання родинних зв’язків із гетьманом: читала історичні матеріали й розпитувала про своє походження в батька та бабусь з дідусями.

Тому дівчина знає, що Мазепа був символом українського спротиву Росії й боровся за українську державність, що як ніколи актуально у теперішній час.

"Я, мабуть, пишаюся цим прізвищем", - каже вона.

Марина Мазепа (фото: instagram.com/marina_mazepa)

Щоправда, в дитинстві Марина думала інакше. Мати таке історичне прізвище не подобалось.

"Не хотілося цього, тому що надто було багато уваги", - говорить зірка.

Але коли вона подорослішала - усе змінилось. З 19 років дівчина почала підкорювати світові сцени й, за нагоди, з гордістю в інтерв’ю розповідала і про прізвище, і про його походження й про Україну.

Марина Мазепа (фото: instagram.com/marina_mazepa)

З 24 лютого Марина розповідає світові про єдність і силу українців.

"Я просто в захваті, як, мабуть, усі в захваті зараз від українського духу. Як ця жахлива ситуація зібрала українців і зробила ще сильнішими. І ніхто просто навіть не очікував, що Україна стоятиме так довго і дасть таку відсіч. Ми всі такі горді й особливо я горда, що я українка", - коментує вона.

Марина Мазепа (фото: instagram.com/marina_mazepa)