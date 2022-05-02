RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Голлівудська акторка вірить, що вона - далека родичка гетьмана Івана Мазепи (фото)

Марина Мазепа (фото: instagram.com/marina_mazepa)
Автор: Дмитрий Войналович

Акторку та танцівницю з України Марину Мазепу вже знають у всьому світі. Вона прославилася участю у різноманітних ТБ-шоу, знялася у голлівудських блокбастерах "Нечестиві", "Оселя зла" та інших. І вже скоро її можна буде побачити у приквелі "Джона Віка", де також гратимуть Мел Гібсон та Колін Вуделл.

У той же час Марина не стоїть осторонь війни Росії проти України, доносячи світові правду про звірства, які російські військові вчиняють на території нашої країни. А днями журналістці Іванні Підборській для YouTube-каналу ДеЯк Мазепа припустила, що її пращуром може бути славетний козацький гетьман (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я знаю, що Мазепа мав багато жінок, нащадків. І, можливо, я далека родичка Івана Мазепи, бо в історії є такі моменти, де він перетинає Конотоп. Жив і проїжджав через це місце, так. І хотілося б у це вірити", - зізналася акторка.

Марина Мазепа (фото: instagram.com/marina_mazepa)

Марина навіть вивчала питання родинних зв’язків із гетьманом: читала історичні матеріали й розпитувала про своє походження в батька та бабусь з дідусями.

Тому дівчина знає, що Мазепа був символом українського спротиву Росії й боровся за українську державність, що як ніколи актуально у теперішній час.

"Я, мабуть, пишаюся цим прізвищем", - каже вона.

Марина Мазепа (фото: instagram.com/marina_mazepa)

Щоправда, в дитинстві Марина думала інакше. Мати таке історичне прізвище не подобалось.

"Не хотілося цього, тому що надто було багато уваги", - говорить зірка.

Але коли вона подорослішала - усе змінилось. З 19 років дівчина почала підкорювати світові сцени й, за нагоди, з гордістю в інтерв’ю розповідала і про прізвище, і про його походження й про Україну.

Марина Мазепа (фото: instagram.com/marina_mazepa)

З 24 лютого Марина розповідає світові про єдність і силу українців.

"Я просто в захваті, як, мабуть, усі в захваті зараз від українського духу. Як ця жахлива ситуація зібрала українців і зробила ще сильнішими. І ніхто просто навіть не очікував, що Україна стоятиме так довго і дасть таку відсіч. Ми всі такі горді й особливо я горда, що я українка", - коментує вона.

Марина Мазепа (фото: instagram.com/marina_mazepa)

Читайте також інтерв'ю зірки фільмів для дорослих Джозефіни Джексон про війну, "орків" і майбутнє України.

Раніше Єгор Крутоголов з Дизель Шоу розповів, чому повністю перейшов на українську мову, а також повідав, як КВН промиває мізки глядачам.

Читайте LITE в Google News
ГолливудНовини шоу-бізнесу