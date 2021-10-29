Глоба назвал знаки Зодиака, на которых в ноябре 2021 обрушится богатство

Гороскоп на ноябрь 2021 сулит двум знакам Зодиака денежную удачу и везение. Кто эти два счастливчика, и как им добиться финансовых высот в конце осени - рассказал известный астролог Павел Глоба.

Телец

Ноябрь станет для Тельцов очень положительным временем. Особенно будут удаваться представителям знака Зодиака финансовые дела, покупки. В этом месяце возможны небольшие перепады настроения - впрочем, они не слишком скажутся на результатах вашей работы, а вот в сфере любви и отношений могут быть неприятные моменты. Астролог рекомендует своевременно отдыхать, чтобы восстанавливать внутреннюю гармонию.

Весы

Павел Глоба считает, что конец осени для людей, рожденных под этим знаком будет очень благоприятным. Для вас наступает время больших успехов на финансовом поприще. Ночные светила помогут Весам сгладить внутренние переживания, избавиться от плохих эмоций и воспоминаний. Чтобы удача не покидала вас, поборите в себе зависть и избавьтесь от завышенных ожиданий. Сейчас важно помнить, что счастье начинается с малого.