ru ua
Чт, 28 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Павел Глоба предрек проблемы этим знакам Зодиака в ноябре: кому сильно не повезет

Новина українською →
Четверг 28 октября 2021 06:00
Павел Глоба предрек проблемы этим знакам Зодиака в ноябре: кому сильно не повезет Фото: Гороскоп на ноябрь 2021 (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на ноябрь 2021 от Павла Глобы расскажет про три знака Зодиака, которых ждут неприятности, проблемы, трудности, невезение в конце осени.

Кому знаменитый астролог предрек сложности, а также подсказал, как с ними справиться, пишет Prokazan.

Скорпион

Астролог говорит, что в ноябре 2021 активизируются недоброжелатели, которые могут помешать не только в работе, но и в личной жизни. Держитесь подальше от неприятных и сомнительных личностей в этом месяце, чтобы избежать проблем. Глоба рекомендует вам временно ограничить круг общения только близкими и проверенными людьми.

Водолей

В ноябре 2021 Водолеям будет трудно контролировать эмоции - это может стать причиной многих проблем. Вы можете срываться, грубить и хамить направо и налево. Тяжелее всего придется тем, у кого сложности с дипломатичностью. Терпение, контроль и понимание, что все это временно, поможет Водолеям пережить непростой месяц.

Рыбы

Павел Глоба говорит, что вам нужно сосредоточиться на состоянии здоровья. Особенно - людям в возрасте. В ноябре могут обостриться хронические недуги, поэтому не следует затягивать с визитом к врачу. Уделите внимание себе и своему организму - пройдите обследование, запишитесь на пилатес, в бассейн.

Ранее астролог также предупредила о не самом удачном периоде, который начнется в конце октября.

Читайте LITE в Google News
Павел Глоба Гороскоп
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Зеленский ответил на петицию Кондратюка о запрете российских звезд в Украине
Зеленский ответил на петицию Кондратюка о запрете российских звезд в Украине