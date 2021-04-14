Глоба назвал знаки Зодиака, которых совсем скоро ждут важные перемены

Гороскоп на апрель 2021 от Павла Глобы расскажет про знаки Зодиака, которые ждут важные перемены до конца текущей недели. Кому особенно улыбнется удача в середине апреля - читайте далее в нашем материале.

Овен

Эта неделя будет максимально благоприятной для Овна. Душевное равновесие наступит как в карьере, так и в личной жизни. А вот одиноким Овнам в конце недели особенно повезет в любви. Астрологи говорят, что ни к чему не обязывающее легкое общение в социальных сетях может привести к свиданию. Семейным Овнам следует чаще прислушиваться к своей второй половинке.

Телец

Именно у Тельца эта неделя будет наиболее насыщена событиями. Павел Глоба говорит, что вас ждет удача на работе и в личной жизни. Тот, в кого Телец уже давно и тайно влюблен, наконец, обратит на него свое внимание, а семейные представители знака ждет романтика на выходных. На работе именно Тельца выделит начальник среди других подчиненных и похвалит его за заслуги.

Козерог

Козерогам середина недели откроет новые возможности в любви. Одиночкам повезет встретиться с человеком, который завладеет их вниманием и чувствами. Удача не будет покидать Козерогов в работе на этой неделе, если они на славу потрудятся. И уже к четвергу их заслуги оценит начальство. Начните день с бодрящей чашечки кофе, и все пойдет на лад!